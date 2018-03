SD Formentera - Valencia Mestalla: una final para soñar con el ´play-off´

El Valencia Mestalla a la SD Formentera a las 12:30 horas en busca de una victoria que le permita seguir en la lucha por las posiciones de arriba y abrir una brecha que puede ser definitiva con las de abajo. Los pupilos de Miguel Grau lidiaron el sábado con la borrasca ´Hugo´ para llegar a la isla pero superaron el temporal y están dispuestos a presentar batalla ante un equipo que ya demostró de lo que es capaz en la Copa del Rey eliminando al Athletic de Bilbao y dando la cara ante el Alavés. Lo cierto es que la última victoria del conjunto valencianista ha subido enormemente la moral de unos jugadores que se ven capaces de mirar a los ojos a los ´gallitos´ de la categoría y plantarles cara lo que resta de temporada. El juego es mejor que nunca y muchos futbolistas se encuentran en picos altísimos de forma.

El vivo ejemplo del momento que viven los de Grau es el estado de forma de su tripleta de delanteros. Tanto Jordi Sánchez como Fran Navarro y Miguel Merentiel no dejan pasar una oportunidad para mejorar sus guarismos y tirar la pelota al techo del entrenador. La última semana vieron puerta tanto el catalán como el de Pinedo y la competencia está al rojo vivo. En el capítulo de bajas, las dos más reseñables se encuentran en la parcela defensiva, lo que obligará al técnico valenciano ha improvisar una solución. Tanto Álex Centelles como Iván Márquez no serán de la partida por sanción. La ausencia del malacitano cuenta con las alternativas de Hugo Guillamón y César Morgado, pero la del valenciano obligará a improvisar una solución. Desde la marcha de Salva Ruiz, el filial no tiene lateral izquierdo suplente, por lo tanto, maneja dos alternativas: la de Fran Cortijo y la de Álvaro Pérez, reconvertido al lateral.



El mejor momento del curso

El Mestalla se encuentra en el mejor momento de la temporada y está más cerca que nunca de los play-off de ascenso a Segunda. Tras la victoria cosechada contra el Villarreal ´B´ la pasada semana, los blanquinegros están a seis puntos del cuarto. Los resultados del sábado, además, beneficiarían mucho al equipo en caso de lograr los tres puntos. El Ontinyent –con quién el filial valencianista empata a 42 puntos– ha caído con estrépito ante el Deportivo Aragón y el Lleida –quinto con cinco puntos más– también ha hecho lo propio con el Villarreal ´B´.