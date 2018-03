La oferta del Valencia CF por Guedes sigue sobre la mesa

El futuro de Gonçalo Guedes no genera optimismo dentro del club, pero eso no significa que la posibilidad de retenerle se haya abandonado. Todo lo contrario. Ahora mismo, el escenario es complejo. El Valencia CF quiere seguir contando con el portugués; si es en propiedad, mucho mejor. SUPER ha podido confirmar que la oferta por el atacante sigue sobre la mesa del París-SG y está absolutamente activa. Guedes es un futbolista fundamental para Marcelino y desde el punto de vista deportivo-mercado Peter Lim le considera una inversión segura.

El jugador tiene voz y es absolutamente consciente de la trascendencia de la apuesta por el Valencia CF en su trayectoria. Lo tiene claro: es feliz, está cómodo en la ciudad, disfruta, está en un entorno de alto rendimiento y tiene –casi– garantizado jugar el Mundial. Uno de sus objetivos principales. Otra cuestión es el voto del PSG. El proyecto del club parisino 2018/19 está por definir. Hoy, no sabe quién será su entrenador y el tipo de futbolista que demandará... igual cuenta con Guedes o igual no. Neymar es un barullo constante y están Draxler, Mbappé, Di María... Ese marco de confianza y de definición en la apuesta puede marcar la diferencia.



La información de SUPER está actualizada. Desde el club no se ha querido precisar la cantidad de la oferta por Guedes, pero baila sobre las cantidades que trasladó en diciembre la prensa francesa, unos 35-40 millones de euros. Diarios como L'Équipe dieron por cerrada la operación entonces. Con sentido. La propuesta entonces trascendió como acuerdo y no estuvo tan lejos de ser real. Peter Lim pensó que la entidad parisina podía dar el OK y los dirigentes del PSG –conscientes de la necesidad de cuadrar presupuesto– pudieron aceptar, pero le dieron la vuelta con la intención de hacer más negocio.

Con lógica, pensaron en la proyección deportiva y en la revalorización que estaba experimentando aquí. En pleno diciembre era una de las sensaciones de LaLiga. ¿Por qué aceptar 35-40 en invierno cuando podrían llegar ofertas por 80 en verano? Más, con Rusia 2018 por delante. La Copa del Mundo siempre marca un punto de inflexión en el mercado... Por eso, el PSG no tiene prisa y el Valencia quiere acelerar el acuerdo.



Peter Lim, hombre de acción

Peter Lim ha demostrado que quiere al futbolista. Marcelino confirmó en SUPER la intención del propietario. En aquella célebre comida en Las Arenas le dijo al míster asturiano que iba intentar fichar a Guedes y a las pocas horas estaba en París negociando con la intención de cerrar la operación.

El singapurense ha demostrado su determinación cuando el asunto le ha atravesado de forma directa. Lo demostró con los traspasos de Paco Alcácer y André Gomes. Y lo dejó claro también en la recta final del último mercado de verano, cuando viajó a Mánchester y a París para concretar las cesiones de Andreas Pereira y Gonçalo Guedes.

El Valencia se está preparado para cualquier escenario, pero Peter Lim ya ha dejado claro que cuenta con Kondogbia y que está la posibilidad de invertir fuerte también por Gonçalo Guedes. No se descarta nada... incluso apurar de nuevo al máximo para renovar la cesión.