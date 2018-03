¿Qué relación tienen Pablo Longoria y Josep Pedrerol?

Sorpendentes revelaciones de Pablo Longoria en una entrevista condedida a un blog llamado Anestesia Deportiva el pasado año 2010. El actual director del área técnica del Valencia CF por aquel entonces había finalizado su etapa en el Recreativo de Huelva, donde había llegado a ser el secretario técnico con tan solo 23 años, se encontraba viendo fútbol a la espera de embarcarse en nuevos proyectos. Preguntado por sus orígenes como analista en la web Soccerole.com, Longoria daba a conocer un dato llamativo con respecto a sus orígenes en el fútbol.

El dato es que Josep Pedrerol, presentador del programa Jugones y El Chiringuito, fue uno de los primeros que apostó por él al conocer su potencial. "Desde el primer momento mi objetivo era trabajar en el fútbol, he tenido suerte, primero la web llegó antes de la apertura de Internet al mundo blog, lo que me benefició. Luego Josep Pedrerol apostó por mi en Punto Radio cuando era un crío y también por aquel entonces Víctor Orta me hizo ver la verdadera posibilidad real de poder entrar en el mundillo. Unos meses más tarde Eugenio Botas me dio una oportunidad única siendo arriesgada por su parte", explicaba Longoria en 2010.