Atención a lo que dice Otamendi cuando le preguntan por el Valencia CF

La selección española se enfrenta a la Argentina de Leo Messi pero el futbolista del FC Barcelona no será el único foco para los aficionados españoles en general y para los valencianistas en particular. El defensa central Nico Otamendi, exjugador del Valencia CF y actualmente en el Manchester City, es titular indiscutible para el seleccionador argentino Jorge Sampaoli y será junto a Ever Banega, Lo Celso, Higuaín, Agüero o Lautaro Martínez, uno de los futbolistas a seguir en este partido.

Otamendi triunfa en Manchester hasta el punto que algunos dicen de él que hace para Guardiola en el City el mismo papel que Puyol en el FC Barcelona, pero el central siempre tiene desde que se marchó un ojo puesto en València. El argentino, en una entrevista concedida al diario Marca, habla del Valencia CF y, lo que es más importante y hasta intrigante, deja la puerta abierta para volver a jugar algún día en el conjunto de Mestalla.

Esta es la pregunta que le hacen a Otamendi:

"Dejó huella en Mestalla a pesar de solo jugar un año. ¿También la dejó el Valencia en usted?".

Y esta es la respuesta del argentino:

"A día de hoy sigo viendo los partidos del Valencia CF. Tuve la suerte de pasar un buen año, de clasificarnos para la Champions, por la calidad de jugadores, por el sacrificio que cada uno hicimos en el campo. Me tocó irme pero siempre agradecido porque me dio la oportunidad de estar hoy en el City, en un equipo importante candidato a la Premier. Estoy feliz. ¿Volver? El destino no está escrito. Nunca se sabe. Sí sigo hablando con los chicos del Valencia, no quedaron muchos, pero con Dani Parejo, con los fisios? Es una ciudad que me gustó, el club, estuve muy cómodo. Quién sabe".