Diogo Dalot, otra perla de la chistera de Pablo Longoria

El Valencia CF de Champions de la temporada que viene ya está en marcha. El club planifica en el aspecto deportivo bajo la premisa de que la temporada que viene estará en la máxima competición continental y a tal efecto busca futbolistas que se ajusten a ese proyecto. Uno de ellos es el joven lateral derecho del Oporto, Diogo Dalot, que tal y como informó SUPER en su edición de ayer domingo, está en la agenda.

No se trata de una operación fácil, de hecho, es muy complicada, pero no por ello imposible. El propio Valencia es plenamente consciente de la dificultad del fichaje porque es un jugador muy cotizado en el fútbol europeo, pero ayer en Portugal se abre una puerta que parecía cerrada. Según una información de SUPER, el Oporto ya había cerrado la renovación del futbolista, pero todavía no se ha hecho oficial, y tal vez el motivo de que no sea oficial es que algo ha roto el acuerdo. Sin ir más lejos, el diario de Portugal ´Record´ informa de que la renovación que parecía hecha, ahora mismo se encuentra parada, algo que además este diario ha podido contrastar.

Renovado o no, lo cierto es que el fichaje sigue siendo complicado, pero es evidente obvio que si amplía su contrato con el Oporto para ficharlo hay que poner más dinero ya que termina contrato en 2019 y eso hace que el conjunto portugués no tenga el poder en la negociación y pueda verse obligado a negociar un precio a la baja, es decir, inferior a lo que vale el futbolista en el mercado dado su potencial, ya que corre el riesgo de perderlo en junio del año que viene sin nada a cambio. Cero euros.

¿Ha hecho un movimiento de última hora el Valencia y es el causante de que la renovación esté paralizada? Esa pregunta no tiene respuesta, de momento, si bien, conviene añadir que al tiempo que el diario ´Record´ asegura una cosa, otros periódicos portugueses informan de que la renovación ya está hecha€



Oportunidad de mercado

Sea como sea, lo cierto es que el nombre de Diogo Dalot se enmarca dentro del perfil de futbolistas que busca el Valencia con la reciente llegada de Pablo Longoria como jefe del Área Técnica. No hay más que recordar qué dijo de él el club de Mestalla cuando oficializó su fichaje: "Esta incorporación entronca con el objetivo ya expuesto por el director general, Mateu Alemany, de trabajar en disponer de una Secretaria Técnica muy fuerte, con un amplio seguimiento de los mercados nacional e internacional, con especial atención a los jóvenes talentos, sobre todo locales. De este modo, el Valencia CF refuerza su estructura deportiva con la doble prioridad de optimizar el proceso de llegada de los mejores jugadores a la Academia para su ascenso al primer equipo y de identificar y fichar las mejores oportunidades de mercado, en un contexto de evolución alcista".

´Identificar y fichar a las mejores oportunidades de mercado en un contexto alcista por una parte´ dice el comunicado, y ´amplio seguimiento de los mercados nacional e internacional´. Y eso es Diogo Dalot, un joven talento que a poco que el Oporto no tenga atado, se pone a tiro del Valencia. De hecho, el seguimiento de Pablo Longoria a Digo Dalot viene de su etapa en la Juventus. En este sentido, es lógico que futbolistas que seguía el equipo italiano a los que puede acceder el Valencia económicamente estén ahora en la agenda del club blanquinegro, porque con Longoria se ficha un técnico que tiene un profundo conocimiento del mercado. En este sentido, el seguimiento que se le está haciendo al atacante croata Marko Pjaca se enmarca en el mismo contexto. Longoria contribuyó a que la Juventus lo fichara del Dinamo de Zagreb y ahora interesa para el Valencia. Pjaca juega esta temporada cedido en el Schalke 04 de la Bundesliga alemana.