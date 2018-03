Lim viene y los fichajes de Guedes y Kondogbia están sobre la mesa

El Valencia CF 2018/19 se ha puesto en marcha una vez que el equipo ha dado plenas garantías de estar en la próxima edición de la Champions League. Eso es un hecho, Marcelino y Mateu Alemany diseñan ya el equipo que tendrá la misión de competir la temporada próxima en todos los frentes, Liga, Copa y, salvo catástrofe en las nueve jornadas que restan, la Liga de Campeones. Tal como ocurrió el pasado mes de noviembre, el máximo accionista tiene previsto desplazarse hasta València para terminar de perfilar con ellos y con el presidente Anil Murthy la estrategia a seguir de cara al intensísimo verano que se avecina.

Todos, por supuesto también el máximo accionista, son concientes de la trascendencia de las decisiones que se tomen ahora, al club se le presenta una oportunidad única de reengancharse y regresar a la élite del fútbol europeo, pero más que nunca hay que acertar.

El club no confirma ni desmiente la llegada de Lim, no tiene por costumbre hacerlo nunca, pero según ha podido saber SUPER el propietario tiene previsto viajar hasta València en las próximas semanas. Posiblemente lo hará coincidiendo con el partido que el equipo disputará en el Camp Nou frente al FC Barcelona. Será el próximo sábado 14 de abril a las 16:15, un partido correspondiente a la Jornada 32 de La Liga. Para entonces, con solo seis partidos para dar por terminado el ejercicio 17/18 y después de haberse medido antes a Leganés en Butarque y Espanyol en Mestalla, la apuesta es que la clasificación entre los cuatro primeros esté, si no sentenciada, sí muy cerca de producirse. Será, por tanto, el momento de poner obre la mesa toda la información y despejar todas las dudas.

El proyecto sobre el que trabaja el Valencia CF es a la vez ambicioso y prudente, debido a diferentes contingencias que pueden acabar pasando factura en los próximos meses como la problemática con la FIFA o la misma sanción de la Comisión Europea, justo ahora que el tribunal ha decidido revocar la suspensión cautelar y al IVF han llegado instrucciones para proceder al cobro de ese dinero. No es broma, son casi 24 millones de euros.



Kondogbia y Guedes

Conscientes de que también hay que vender algún jugador importante, como viene reflejado en las cuentas del presente ejercicio, la parte más ambiciosa del proyecto habla de una importante inversión en futbolistas. Empezando por Geoffrey Kondogbia, cuyo fichaje tiene el visto bueno del máximo accionista y salvo sorpresa se convertirá en el punto de partida del proyecto de Champions. El segundo nombre marcado en rojo es el de Gonçalo Guedes. En el club tienen el convencimiento de que la próxima temporada del portugués va a ser espectacular y no hay dudas, el objetivo es que se quede a pesar de la dificultad que tiene alcanzar un acuerdo con el PSG más allá de la cesión que acaba este 30 de junio. Marcelino y Mateu saben que Peter Lim lo intentará mientras haya posibilidades, de hecho la oferta de unos 35 millones que trasladó en su día al club francés sigue vigente. Un fichaje y una inversión de futuro para el mejor escaparate posible en la Champions League, quizá el propietario venga con novedades, sea en el sentido que sea.



Singapur-València

Antes de comenzar la actual temporada, primero Mateu y Alexanko y después Marcelino viajaron hasta Singapur para verse con el propietario, intercambiar ideas y tomar las decisiones que después marcaron el desarrollo del verano. El cambio se produjo el pasado mes de noviembre, cuando Peter Lim se desplazó en esta ocasión hasta València para planificar con sus ejecutivos durante varios días las decisiones de cara al mercado de invierno. Salvo cambio de idea, Lim repite visita este mes de abril y todo apunta a que será hacia mediados de mes, coincidiendo con el partido de Barcelona y el siguiente, que será en Mestalla ante el Getafe y se jugará entre martes y jueves.