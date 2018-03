Lato también manda

La selección española Sub-21 sigue con su marcha invicta y triunfal hacia el Campeonato de Europa de 2019 de Italia y San Marino y lo hace con una gran actuación por parte de los dos valencianistas. Toni Lato por la izquierda y Carlos Soler por la derecha, ambos carburando a pleno rendimiento, fabricaron los dos primeros goles del combinado que dirige Albert Celades en el partido ante Estonia en Ponferrada. Los tantos los marcaron el primero Fabián, tras una excelente maniobra en la frontal con un recorte que le acredita como lo que es, un excelente futbolista, y Borja Mayoral, que en el segundo tiró de instinto goleador. El delantero madridista también hizo después el tercero.

Pero antes de la ejecución final hubo dos tremendas llegadas por banda. Lato ganó línea de fondo como si fuera un extremo contrastado, levantó la cabeza y pasó atrás para que el centrocampista bético hiciera el resto. Soler, desde la derecha, metió al corazón del área un centro medido y con mala idea. Justo donde el portero ha de dudar entre quedarse bajo palos y esperar que llegue su defensa o salir y arriesgarse a que el delantero sea más rápido y remate antes. Eso fue precisamente lo que ocurrió. Apareció Mayoral desde atrás para marcar el segundo. Estonia estaba liquidada por obra y gracia de Lato y Soler.

España no encontró rival con un dominio autoritario pero se entretuvo y se relajó. Con ello permitió el despertar estonio con el tanto de Sinyavskiy y el empuje de su capitán Sappinen. Toques de atención que no cambiaron el marcador. Sin duda a Celades no le gustó esa relajación, pero la Rojita reaccionó para terminar con buenas sensaciones. Las mismas con las que comenzó la sexta jornada de la fase de clasificación. Un recital de dominio bajo la batuta de Ceballos y dos bandas muy profundas gracias a Lato y Maffeo, al que los técnicos del Valencia estuvieron siguiendo para el carril diestro de la defensa.