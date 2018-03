Marcelino devuelve al Valencia entre los mejores del mundo

El Valencia CF ha recuperado el reconocimiento internacional y el prestigio. El equipo vuelve a tener visibilidad en los grandes medios y espacio en las mejores publicaciones especializadas. La temporada pasada, el club no existía... si aparecía, no era precisamente para hablar de sus virtudes. Los defectos y los problemas eran evidentes. No era una cuestión de crítica subjetiva, lo reflejaban las estadísticas del momento y análisis fulminantes como el del CIES Football Observatory, en el que se subrayaba –por ejemplo– el peligro de la política deportiva/ de mercado del club, donde se detallaban los cambios de un equipo desestructurado por el paso de noventa jugadores en seis temporadas. Una barbaridad.

Doce meses después, el proyecto ha sufrido un giro de 180 grados. Justo ahora que se cumple un año de la llegada de Mateu Alemany es justo reforzar la importancia estratégica de su función y el efecto –determinante– que ha tenido en el club. El director general fue el primer eslabón de una cadena que después sumó a Marcelino como apuesta fundamental, en todos los sentidos. Línea de liderazgos regenerada, futbolistas recuperados, fichajes (clave) con el perfil ideal para producir un salto de calidad auténtico, contexto de alto rendimiento y una trayectoria que advierte el regreso a la Champions a través de la presencia restaurada entre los cuatro primeros de LaLiga.

El Valencia CF está de nuevo entre los mejores, ha recuperado su posición en zona VIP, el espíritu y un modelo reconocible. Ahora, los jugadores son protagonistas de todo tipo de reconocimientos; van con su selección por la fuerza de sus méritos o están en las quinielas para estar. Son y se siente importantes. Eso se traduce en compromiso, en motivación, en ganas de seguir y en ganas de venir. Todo lo que alimenta y fluye en el grupo que comanda Marcelino.

Metáfora del cambio

El reportaje de la World Soccer –la revista británica de fútbol por excelencia, como lo es France Football en Francia, el Guerin Sportivo en Italia o lo era El Gráfico para Argentina– refuerza el camino emprendido. Cada año lanza un especial con los 500 futbolistas más importantes del planeta, según el criterio de sus corresponsales. En la colección de 2016/2017... cero valencianistas. La revolución de 2018 se traduce en cinco representantes. Cinco «nuevas entradas» en la lista de 500. Cinco banderas de la transformación: Gonçalo Guedes, Geoffrey Kondogbia (que aparece en la portada), Dani Parejo, Rodrigo Moreno y Simone Zaza. Portugal, Francia, España e Italia. Marca global.

La electricidad atraviesa al vestuario. Guedes es la apuesta joven, el empeño de un propietario (Peter Lim) dispuesto a sumar con toda la fuerza y con luz de nuevo encendida. Un proyecto de crack firmado por el París-SG y lanzado al máximo nivel en Mestalla. "El Valencia está buscando un acuerdo para convertir su estancia en permanente", refuerza World Soccer. Kondogbia es "la estabilidad recuperada". Otro proyecto súper cuyo trayecto se había desenfocado en el Inter de Milán. Su fichaje, vía cesión, representa la operación ideal; por el rendimiento y por las condiciones de la opción de compra. Hoy, Kondogbia ya vale más de los 25 millones de euros que marca el contrato.

El futbolista apostó por el Valencia y por Marcelino cuando muchos otros tenían dudas. Es jugador franquicia... Como Parejo o Rodrigo. Marcelino también se mojó por el centrocampista en un momento de debate profundo en torno a su figura y de reconstrucción. "Rol principal en el revival de Marcelino", para World Soccer. El míster no sólo cerró filas por juega, también confió en su forma de liderazgo. No era fácil. Incluso se decidió por Kondogbia por sus cualidades complementarias con las del capitán.

Lo mismo sucedió con Rodrigo Moreno. "Movilidad en la delantera, gol y mundialista potencial", no se le conocía un nivel semejante –ni siquiera en Benfica– y la explosión tiene mucho que ver con la confianza del míster y la estabilidad del club. Terminaba contrato en 2019; fue blindado y renovado. "Portazo definitivo al frustrante paso por el West Ham para un jugador full rol en los éxitos valencianistas". Así presenta la World Soccer al quinto elemento: Simone Zaza, un jugador cuya intensidad y carácter han hecho mucho bien al equipo, sinónimo de identificación renovada con la grada, ilusión y alegría. Un tipo con madera de ídolo... había magia pero se partía. Ahora todo va rodando.

El primer paso

Zaza, Rodrigo, Parejo, Kondogbia y Gonçalo Guedes cumplen los cinco requisitos de la revista para entrar en la lista VIP. Jugadores en forma, talento joven, internacionales que puede ser claves en el Mundial de Rusia, jugadores que destinados a protagonizar un gran traspaso en verano o futbolistas que han acaparado los titulares fuera del terreno de juego. Podría haber más valencianistas. En el último año se ha dado el primer paso.

Guedes sigue entre los mejores

El CIES Football Observatory ha lanzado su último informe analizando el rendimiento de los futbolistas de las cinco grandes ligas (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) con un jugador destacado por parte del Valencia. Gonçalo Guedes es el número siete en la categoría de mejor extremo. Messi, Salah, Çalhanoglu, Son, Suso y Coutinho han puntuado más que el portugués. El CIES ofrece un valor –rating– haciendo una media de apartados estadísticos. La suma corresponde al último trimestre, desde el pasado 26 de diciembre.