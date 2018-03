El Valencia vigila a un jugador del Celta de Vigo

El Valencia CF está haciendo un seguimiento deportivo al futbolista Daniel Wass, centrocampista del Celta de Vigo. Eso es lo que afirma un diario de Dinamarca, concretamente el periódico deportivo Tipsbladet.

Este medio de comunicación danés asegura que Wass y el Celta de Vigo no llegan a un acuerdo para ampliar el contrato del futbolista que termina en 2019 y que esto abre la puerta a que pueda salir del equipo.

Eso sí, el propio periódico danés habla de vigilancia deportiva pero que todavía no hay "interés específico", más bien que está atento ante la posibilidad de que no renueve. De hecho, las informaciones que tiene SUPER son que en principio el Valencia no tiene la intención de reforzar la zona central del centro del campo, que es la posición que ocupa Was. No en vano ahí tiene a Kondogbia, Francis Coquelin, Maksimovic y Dani Parejo.