Una jugadora del Valencia CF deja en ridículo a Tomás Roncero

Marta Peiró, jugadora del Valencia CF Femenino no ha podido evitar responder a un comentario que a través de Twitter ha hecho el periodista Tomás Roncero del Diario As.



Después de que el Olympique de Lyon eliminara al FC Barcelona de los cuartos de final de la Champions Legue Femenina, en el partido de vuelta que se disputó en la Ciudad Condal, Roncero no tuvo otra idea que acordarse de los aficionados barcelonistas recordándoles que hace más de diez años ellos se burlaban del Real Madrid porque fue eliminado en la Liga de Campeones por el Lyon, si bien eran los equipos masculinos.





Por favor, compara al @FCBfemeni con tu queridísimo Real Madrid cuando éste se digne a hacer un femenino, que te recuerdo que estamos en el siglo XXI y no tiene. Gracias! https://t.co/6OCjDNEs49 — Marta Peiró Giménez (@Peiro14) 28 de marzo de 2018

Estas fueron las desafortunadas palabras de: "Lyon las eliminó. Recuerdo ahora todos los culés que os burlabais del Madrid cuando nos eliminó el Lyon de Europa. Donde las dan las toman...". Ante ellas, Marta Peiró no pudo callarse y le respondió lo siguiente: "Por favor, compara al FC Barcelona Femenino con tu queridísimo Real Madrid cuando éste se digne a hacer un femenino, que te recuerdo que estamos en el siglo XXI y no tiene. ¡Gracias!". Las palabras de la jugadora del Valencia han supuesto un aluvión de críticas sobre el periodista.