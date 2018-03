Marcelino García Toral: "No renunciamos a nada"

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, señaló en la rueda de prensa previa al partido del domingo en casa del Leganés (16:15 horas) que sería "un éxito absoluto" acabar la temporada en la actual cuarta posición, ya que recordó de donde venía el equipo en las dos últimas temporadas.

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF

¿Gayà y Zaza van a seguir la temporada que viene?

"Estamos pensando única y exclusivamente en el presente y eso es preparar el próximo partido con la intención ganarlo. Solo estamos pendientes de la competición, y nada nos ocupa más. Todo lo que se diga de situaciones de jugadores desde el punto de vista individual y de cara a la próxima temporada son opiniones que no sé de dónde salen y en ningún caso salen de mi persona. No puedo estar atento y ocupado en todas las opiniones que se pueden dar. En su momentos empezaremos planificar la próxima temporada, pero eso de momento no ha ocurrido. Estoy centrado en ganar al Leganés y en intentar asegurar lo que en julio era una quimera, una ilusión en noviembre y diciembre y que ahora es un objetivo cercano. Lo tocamos con los dedos pero no lo tenemos en la mano. Estamos cerquita pero no lo tenemos, estamos cerquita, tocándolo por eso no nos podemos distraer y solo hablamos del presente. No hago valoraciones públicas sobre Gayà o Zaza porque no se ha hecho ninguna valoración interna y priorizo ahora mismo la competición".

¿Aspira a quedar segundo en la Liga?

"Somos solamente de mirar y fijarnos en el corto alzo, que es el partido del Leganés, queremos ganarlo y vamos a intentar ganarlo sabiendo de la dificultad que entraña porque es peligroso. Tiene un patrón claro gracias a un entrenador que lleva mucho tiempo en ese equipo y lo ha hecho progresando. Ganar nos valdrá para consolidar la cuarta posición. Seguir ganando puede hacer que nos acerquemos a los de arriba y separarnos o conservar la distancia con los que nos siguen. Pero no sabemos qué va a suceder, ahora somos cuartos, en la segunda vuelta somos el cuarto equipo que más ha sumado, quedan nueve partidos y los tomaremos de uno en uno para intentar se cuartos y lo que venga bienvenido sea, pero nosotros no vamos a renunciar a nada, por supuesto".

El partido

"Espero un partido difícil, el Leganés viene de ganarle al Sevilla en su campo, es un equipo muy organizado, con un buen contragolpe, con ataque rápido que te obliga a hacer repliegues rápidos y decidir pronto, se reagrupa rápido, encaja pocos goles y es bueno en la estrategia. Garitano está haciendo un excelente trabajo desde que llegó. Nos espera un partido de máxima exigencia. Iremos con toda nuestra ilusión y ambición de ganarlo, pero somos conscientes que después del parón y aunque venimos de una dinámica muy buena, eso no nos va a dar la victoria, nos la dará lo que hagamos durante los noventa minutos».

¿Tercero y sin récord de puntos o cuarto en la Liga superano los 77 puntos?

"Me quedo con quedar cuarto porque creo que es un éxito extraordinario, el Valencia viene de quedar el doce con 46 puntos y la temporada anterior con una situación similar, de repente en siete meses pasar de esa dinámica a quedar cuarto, me parece que estos jugadores que tenemos tienen un mérito extraordinario. Si somos capaces de quedar cuartos, ¿qué más podemos pedir? De vez en cuando hay que mirar al pasado para darle importancia al trabajo que han hecho estos jugadores, porque a veces se nos olvida, a mí no porque los veo trabajar, y creo que tiene un extraordinario mérito, con quedar cuarto clasificado daría la temporada con un éxito absoluto. Ya comenté que no viene al Valencia a conseguir récords, no me paro en esa circunstancia son chorradas desde mi punto de vista, vine con humildad y trabajo a cambiar la dinámica, pero ahora nos queda certificarlo, porque estará hecho cuando sea matemático".

¿Qué ha cambiado para que en el Valencia la segunda vuelta pueda ser mejor que la primera, algo que por ejemplo en el Villarreal no le pasó?

"Hago un análisis diferente. Si vas a los números puede indicar eso, pero por hablar de la última temporada en el Villarreal, sumas 65 puntos al final, pero ¿cuál era el objetivo? jugar Europa League y al final quedas cuarto faltando dos jornadas que perdimos, y a la vez juegas una semifinal de Europa League contra el Liverpool...Ahora aquí sumamos 40 puntos en la primera vuelta, si al final quedamos cuartos, ¿qué importancia tiene la primera o la segunda vuelta si al final superas con creces el objetivo inicial? Los puntos son finales, y te dan el puesto que ocupas, y si eres cuarto es que lo hiciste bien durante el año independientemente de los momentos, luego hay circunstancias, lesiones o las otras competiciones, que se dan. ¿Cuántos puntos teníamos al final de la primera venta respecto al quinto y cuántos tenemos ahora?

¿España va a dar tanto miedo en el Mundial?

"Creo que tiene una gran selección, un gran entrenador y un funcionamiento muy bueno. Es un muy buen resultado en un partido amistoso, la competición es diferente. España ha quedado primero en la competición , no pierde, y compitió bien contra Alemania y ganó a Argentina, que tenía una baja importante, Leo Messi, que suele cambiar a sus equipos, pero creo que el juego que transmite la selección nos hace ser moderadamente optimistas, porque la competición es muy difícil y hay selecciones con nivel muy alto, pero ilusiona cómo juega y cómo compite la selección española.



¿Qué Valencia le gusta más, el de la primea vuelta o el de ahora?

"Creo que ahora somos mejor equipo, no lo digo por decirlo, lo digo porque realmente lo creo. En aquella primera vuelta teníamos un porcentaje de acierto de cara a la portería rival que ahora. Ahora somos un equipo más equilibrado en defensa pero no tenemos el mismo nivel de acierto, y por lo tanto me quedo con éste. Aquel tenía mucho mérito porque llevábamos muy poco tiempo juntos y ese inicio de competición tan bueno nos hace ahora estar en esta situación tan ventajosa y con un objetivo tan cercano".