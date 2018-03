Esto es lo que piensa Marcelino sobre Marcano

Marcelino en la previa del partido del domingo frente al Leganés ha echado balones fuera en el tema de mercado de fichajes. Esto es lo que ha respondido el técnico del Valencia CF cuando se le ha preguntado si Marcano sería bueno para el club de Mestalla.

"Me conocéis bien y sabéis que no hablo de ningún futbolista que no esté en la plantilla. A Marcano lo conozco bien, hace bastantes años que coincidimos, éramos más jóvenes, pero no tenemos nada decidido de cómo va a ser la plantilla de la próxima temporada. La secretaría técnica está trabajando en todas las posiciones que podamos añadir por diferentes circunstancias, pero a día de hoy nos ocupa la competición".