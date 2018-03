Leganés - Valencia CF: Horario y dónde ver el partido

El Valencia CF retoma LaLiga este domingo a las 16:15 horas en Butarque frente al Leganés. Los de Marcelino, ya con los ocho internacionales disponibles, prepara este importante encuentro de la Jornada 30 de la competición doméstica donde el objetivo sigue siendo sumar tres puntos más que permita al conjunto valencianista estar todavía más cerca de certificar su clasificación para la Champions League la próxima temporada.

El equipo tratará de llevarse los tres puntos de Butarque, estadio en el que el Valencia CF no conoce la derrota. El técnico no podrá contar para este encuentro con Francis Coquelin, lesionado de gravedad. " Ganar nos valdrá para consolidar la cuarta posición. Seguir ganando puede hacer que nos acerquemos a los de arriba y separarnos o conservar la distancia con los que nos siguen. Pero no sabemos qué va a suceder, ahora somos cuartos, en la segunda vuelta somos el cuarto equipo que más ha sumado, quedan nueve partidos y los tomaremos de uno en uno para intentar se cuartos y lo que venga bienvenido sea, pero nosotros no vamos a renunciar a nada, por supuesto", decía el entrenador del conjunto de Mestalla en la previa del partido.

¿Dónde ver el Leganés- Valencia CF por televisión?



El partido se puede ver por televisión en el canal BeIN LaLiga, que ofrecen las plataformas Movistar Plus, Orange TV, Vodafone TV y Telecable.



¿Puedo seguir el Leganés- Valencia CF por Internet?



La narración y los comentarios del partido, que comenzará a las 15:45 horas, se pueden seguir en superdeporte.es



Partidos de la Jornada 30 de LaLiga