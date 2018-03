Se buscan entrenadores

El Barrio de La Coma empieza su andadura a primeros de los 80, cuando se construye una primera fase de 832 viviendas que luego llegarían a ser finalmente 1.200, dentro de un programa del MOPU para descongestionar València del aluvión migratorio de otras zonas de España y para erradicar el chabolismo y la infravivienda en la partida de La Coma, situada en la Lloma Llarga, término municipal de Paterna. Tales viviendas tardaron en ocuparse porque no se había construido colegio ni otros servicios como el Centro de Salud.

En los orígenes del modo en que se construyó el barrio residen algunos de los males estructurales que desgraciadamente han empeorado con el paso del tiempo, porque la problemática social se ha intensificado y cronificado al no existir servicios comerciales o de cualquier otro tipo, que son los que generan trama urbana en cualquier población. En La Coma no existen tales servicios para una población de entre cinco y seis mil personas, solo aparecen los bloques como hongos, sin absolutamente ningún servicio ni posibilidad de generarlo por la propia estructura de los bloques, que no tienen ningún bajo o espacio comercial que permita la apertura de una tienda, una peluquería, un estanco, bar, ferretería, pescadería, o carnicería? ¡Nada de nada!

Las viviendas recién construidas eran dignas, algunas, las más altas, dotadas de ascensor, y los espacios entre los bloques (algunos demasiado altos) eran parcelas destinadas a jardines y parques. Y la ubicación de la parcela sobre la que se asienta el barrio es excelente como así lo demuestra la vecindad física de urbanizaciones con viviendas de alto nivel económico. Su alejamiento del casco urbano de Paterna a donde pertenece administrativamente no tiene mucha solución porque el barrio nunca va a ser abrazado por el casco urbano y lo que se ha construido por la parte sur del barrio ha sido precisamente Mas del Rosari, una zona residencial de alto nivel económico que no tiene ningún tipo de capilaridad ni relación con el Barrio de La Coma, igual que por su lado norte limita con Campolivar, urbanización con la que tampoco tiene ni puede tener ningún tipo de relación por ser mundos absolutamente diferentes. Entre ellos no va a poder tejerse nunca una verdadera trama urbana. Con ese aislamiento, estando rodeado por urbanizaciones que son 'otros mundos', se mantiene una estructura de bloques sin espacios en sus bajos para comercios. Son viviendas.



En definitiva, La Coma fue un barrio destinado a convertirse en marginal cerrado sobre sí mismo desde que se abrió en 1986, razón por la que en 1988 fue declarado Barrio de Acción Preferente. Se parte de la base de que las condiciones estructurales del barrio imposibilitan crear un entorno convivencial adecuado con una población humilde de condiciones económicas precarias y que acoge gran diversidad cultural de razas y nacionalidades.

Pero no solo hay dificultades. En el día a día, en lo cotidiano, hay personas y entidades comprometidas en mejorar las condiciones de vida y convivencia de las personas que viven y conviven en La Coma. Si bien son importantes las acciones enfocadas al empleo para mejorar económicamente la situación de las familias, o las cuestiones de salud, higiene y salubridad del barrio, la rehabilitación de las viviendas deterioradas o las necesidades de accesibilidad y atención a personas mayores, es del todo necesario y fundamental el trabajo con menores y adolescentes asegurando su educación, la asistencia diaria a la escuela y la programación de un ocio sano. Han surgido iniciativas en este sentido y una de ellas es la oferta deportiva desarrollada desde hace años por un vecino del barrio, Ximo Fernández, que con ilusión y gran esfuerzo casi en solitario tiene en marcha y en competición nada menos que cinco equipos de fútbol. Y aún aspira a organizar uno femenino.

Hace unos meses, con un contacto entre la Fundación Novaterra y la Peña Valencianista per la Solidaritat, presentamos un proyecto que está en marcha desde hace tiempo, con el propósito de iniciar una colaboración a través de la cual hacerles llegar nuestro apoyo. Ligar la sana práctica de un deporte, que ya de por sí tiene valor para cualquier adolescente, con su compromiso escolar y educativo, es una estrategia inteligente y eficaz, son dos polos que se retroalimentan mutuamente.

Y eso es lo se percibió con claridad en el encuentro con José María Tomás y Salvador Raga, en representación de la Penya Valencianista per la Solidaritat, en la que dieron a conocer sus actividades de apoyo al deporte, tanto en países de África, Sudamérica y Centroamérica como en barrios de València como Nazaret y Fuensanta. En esa misma reunión ofrecieron apoyo que ya se ha concretado en material deportivo para los cinco equipos que Ximo Fernández lleva en La Coma, como botas, balones, etc. Y en proceso la iniciativa de apoyar con entrenadores voluntarios que ayuden a Ximo a gestionar todas las tareas propias de esos equipos en competición que hasta ahora han pesado sobre sus hombros. Una campaña comprometida de recogida en el Caxton College facilitó la entrega de gran parte de este material deportivo. Para Ximo, este esforzado vecino que de modo generoso y altruista lleva toda esta tarea, el ofrecimiento de la Penya Valencianista per la Solidaritat tiene un enorme valor, pero también lo tiene, claro está, para los niños y adolescentes que dos días a la semana entrenan y que los sábados juegan. Y por supuesto, gran valor para el empeño educativo de los centros escolares, porque de lo que se trata es de vincular de modo estrecho, la práctica de un deporte que desarrolla valores físicos y educativos con el compromiso de asistencia regular al colegio por parte de cada muchacho.

Aún tenemos por delante posibilidades de colaboración en muchos aspectos y, en concreto, en la línea de encontrar entrenadores que echen una mano. Con la implicación de la Penya Valencianista per la Solidaritat, aparecerán esos voluntarios para esta importante tarea.



Más informaciones de la Penya Valencianista per la Solidaritat.