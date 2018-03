Gabriel Paulista se ha convertido en uno de los pilares del Valencia. Marcelino García Toral apostó muy fuerte en verano por su contratación. Quería que se erigiera en una de las piezas importantes de su nuevo proyecto. El tiempo le ha dado la razón. El brasileño es uno de sus activos principales del equipo. Por compromiso y rendimiento. Ha disputado los diez últimos partidos de este tramo decisivo de la temporada completos, es el tercer jugador de la plantilla con más participación solo por detrás de los capitanes Dani Parejo y José Luis Gayà y, por supuesto, es el central con más protagonismo de la plantilla por delante de Ezequiel Garay, Jeison Murillo y Rúben Vezo. Siempre cuenta con él. Incluso con más minutos que otros jugadores referenciales como Geoffrey Kondogbia, Rodrigo Moreno, Carlos Soler o hasta incluso el propio Neto Murara. Paulista es el hombre de Marcelino.

Actitudes como la de ayer le han servido para ganarse el respeto del vestuario y, sobre todo, reforzar la confianza del entrenador. Nunca le falla. Aunque haya tenido errores puntuales en algunos encuentros. Siempre le da mucho más que le quita. Por eso siempre está en sus planes. El brasileño no entrenó el pasado jueves con el grupo por unos problemas en la rodilla izquierda. El propio Marcelino se refirió a ellos durante la rueda de prensa. «Gabriel tuvo un ligero percance y veremos si se recupera para el domingo». El central, lejos de quedarse en el gimnasio y no arriesgar, salió el viernes al césped a entrenar con una aparatoso vendaje en su maltrecha rodilla. Las sensaciones fueron buenas y todo apunta a que estará listo para jugar mañana contra el Leganés en Butarque.

¿Lo espera Marcelino para repetir en el lateral derecha? El técnico este viernes no hizo probaturas, pero es una de las opciones que baraja. El brasileño fue el elegido por el entrenador para ocupar esa posición en el último desplazamiento al Sánchez Pizjuán. Cumplió de '2' y no se descarta que repita. La realidad es que Marcelino no confía en Martín Montoya lejos de Mestalla. El catalán no juega desde hace casi dos meses y medio fuera de casa. Hay que remontarse al 20 de enero en el partido de Liga contra Las Palmas para encontrar su última titularidad como visitante. Desde entonces, Marcelino apostó por Vezo contra el Atlético de Madrid, Málaga y Athletic de Bilbao y por el propio Paulista frente al Sevilla. ¿Le tocará repetir otra vez? Marcelino tiene plena confianza en él.

Otra de los interrogantes del once titular es la delantera. Kondogbia, Parejo, Carlos Soler y Guedes parecen fijos en el centro del campo. Santi Mina volverá a la lista de la que sorprendentemente se cae Murillo y el técnico tendrá a sus cuatro delanteros a su disposición. Le tocará elegir. Rodrigo Moreno y Simone Zaza llevan inercias ganadoras y goleadoras y parecen tener ventaja. El hispano-brasileño llega en el mejor momento de la temporada y es fijo. Marcó al Betis, al Sevilla por partida doble y al Alavés. Encima llega reforzado por su gol en el empate de la selección española en Alemania. El italiano también firmó un partido redondo ante el Alavés con gol y asistencia. Lo lógico es que sigan.



Estrategia contra el Leganés

Marcelino dedicó parte del entrenamiento matinal a las jugadas de estrategia consciente del poderío a balón parado del Leganés. El equipo contó con las únicas bajas ya sabidas de los lesionados Francis Coquelin y Javi Jiménez.