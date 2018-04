"La gente puede hablar, pero mi intención es seguir en el Valencia"

Rodrigo Moreno volvió a vestirse de héroe valencianista al marcar el único gol del partido frente al Leganés. Esto dijo tras el partido:

Tres puntos en Butarque.

Buen partido por parte del equipo, ha sido un partido muy complicado, ellos estaban muy atrás, estábamos jugando en ataque-defensa y sabíamos que íbamos a tener pocas ocasiones, en la primera parte no tiramos a puerta y en la segunda la que tuvimos fue para dentro. Son tres puntos muy importantes.

¿El objetivo es robarle la plaza al Madrid?

El objetivo siempre es el siguiente partido, nos hemos ganado el derecho de decir que a falta de ocho jornadas estamos en la pelea por entrar en la Champions, independientemente del puesto que acabemos, la temporada es más que positiva.

Gol anulado a Zaza.

¿El gol de la primera parte? Fue una jugada rápida, le tiro el pase a Carlos, pero no me dio para ver, son cosas que pasan, los árbitros tienen una tarea complicada, los árbitros nos han dado y quitado esta temporada, forma parte del juego.

El Leganés apretó al final.

Ellos los últimos diez minutos salieron todos de atrás y buscaron un juego más directo, pero supimos defender bien, otro partido más portería a cero y muy contentos.

Victoria importante.

Partido feo, complicado, ellos se han cerrado atrás, nos lo esperábamos, en la primera parte no generamos nada excepto la jugada del gol anulado y hasta que no metimos el gol ellos no salieron de atrás, era un campo muy complicado, pero hemos sabido jugar el partido y ganarlo.

¿Está asegurada la Champions?

Casi, hay que seguir, hasta que no estemos matemáticamente hay que seguir peleando de la misma manera, es una situación muy privilegiada, pero hay que seguir de la misma manera, estamos en el camino correcto.

Nivel extraordinario.

Estoy a buen nivel, como todo el equipo, estamos demostrando que somos un equipo serio, que está arriba por méritos propios, hemos sido un equipo muy consistente y hay que dar la enhorabuena a todos.

Mundial, su nombre sonará para equipos... ¿está preparado para un verano especial?

He renovado mi contrato hace muy poquito, he dicho que estoy contento aquí, este es un club para disfrutarlo. La gente puede hablar y decir lo que quiera, el futuro solo lo sabe Dios, pero mi intención es seguir en el Valencia mucho más.

¿Se ve cerca de ser el '9' de España?

La competencia es enorme, tener una plaza en esta selección es muy complicado, el seleccionador ha confiado en mí, yo he devuelto esa confianza cada vez que he jugado y entiendo que tendré que estar a mi mejor nivel para estar en el Mundial, me veo con posibilidades, pero nada está hecho.

Celebración muy especial

Sí, sabía que íbamos a tener una o dos, estaban encerrados atrás y fue una celebración sentida porque eran tres puntos importantes, es mucho más que tres puntos, estoy contento por el gol y por la forma, quería agredecer a la gente que estuvo en el estadio y los esperamos la semana que viene en Mestalla.