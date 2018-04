"He disfrutado mucho, a uno siempre le gusta jugar"

Jaume Domènech ha vuelto a participar de las rotaciones de Marcelino y esta vez dejando la portería a cero frente al Leganés:

Victoría importante en Leganés.

Estoy muy satisfecho, pocos equipos se llevan los tres puntos de aquí y encima con portería a cero, estamos muy contentos.

¿Cómo ha ido la vuelta a la portería?

He disfrutrado mucho, a uno le gusta jugar, además con la portería a cero que es muy bonito para un portero.

¿La Champions está asegurada?

El objetivo está mas cerca, aún no está cerrado, pero es un paso importante.

Marcelino le ha elogiado en sala de prensa.

Es un placer que el míster diga eso de mí. Yo entreno al máximo, me gusta, no entiendo mi profesión de otra manera. Es un honor que diga eso de mí, es un placer.

Volvió a la Liga.

Estoy muy satisfecho, uno no juega y siempre le gusta jugar más, pero he disfrutado y nos hemos llevado la victoria.

¿Cuándo supo que jugaba?

No tengo autorización para contestar a eso, son cosas del vestuario que no me gustan comentar.

¿El equipo aspira a algo más que la cuarta plaza?

El objetivo es disputar la Champions, estamos cerca, pero hay que seguir sumando puntos.

Portería a cero.

La defensa y todo el equipo ha hecho un trabajo magnífico y estoy muy contento.

Jugó de verde. ¿Es el que más le gusta?

No lo elijo yo, pero si puedo elegir yo cojo el verde, porque es el color con el que debuté y le tengo mucho cariño.