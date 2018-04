Leganés - Valencia CF: las posibles alineaciones

CD Leganés y Valencia CF disputan este domingo su partido correspondiente a la jornada 30 de La Liga para el que Marcelino García tiene la única baja del francés Francis Coquelin, lesionado de larga duración. El asturiano se dejó en València por decisión técnica a Lato, Nacho Vidal y, sorprendentemente, al colombiano Jeison Murillo.

El Valencia CF puede salir en Butarque con su once de gala, el formado por Neto en la portería, con Montoya, Garay, Gabriel Paulista y Gayà en defensa. Por delante, Kondogbia y Parejo, con Carlos Soler y Guedes por las bandas y arriba Rodrigo Moreno y Zaza.

Sobre este equipo, como es habitual, Marcelino presentará alguna sorpresa. Podría ser Vezo en el lateral derecho, ya que Montoya lleva algunos partidos sin salir de titular fuera de Mestalla, o bien Santi Mina en la delantera, una vez recuperado de su lesión muscular El míster vuelve a tener a sus tres máximos goleadores disponibles. ¿Apostará por Ferran Torres de salida?



En el conjunto 'pepinero', la duda hasta última hora es la presencia entre los 18 convocados de Nabil El Zhar, que a lo largo de la semana ha trabajado al margen del grupo.

El técnico, Asier Garitano, tiene bajas importantes en su equipo y ha aplazado hasta el mismo día del partido la lista de convocados y su once titular podría ser el formado por Cuéllar, Zaldua, Bustinza, Sievas y Diego Rico en defensa. Rubén Pérez y Gabriel en la medular con Beauvue, Eraso y Omar por delante, si finbalmente no entra el ex del Liverpool y del Levante UD. Arriba, Amrabat.