Leganés - Valencia: Para mirar hacia arriba

Si fuera por la historia y las estadísticas se podría decir que los de Marcelino afrontan el partido perfecto para continuar su marcha triunfal hacia la Liga de Campeones. La cita es en el estadio de Butarque frente al CD Leganés, el único equipo de la competición al que el Valencia CF puede decir que le ha ganado siempre. Solo se han enfrentado en cinco ocasiones, tres en La Liga y dos en Copa del Rey, con el balance abrumador de cinco victorias, dos con Voro, otras dos con Prandelli en el banquillo y la última y más contundente, 3-0 en Mestalla, ya con Marcelino. Y si fuera quizá por el momento en que llegan ambos equipos, estaría más cerca de caer la sexta victoria que de romperse esta dinámica, porque el Valencia CF viene «como un tiro» después de haber sumado 16 de los últimos 18 puntos, tal como reflejaba el propio técnico del Leganés Asier Garitano días atrás. Si no existiera el refrán 'no hay cinco sin seis', habría que inventarlo. Lo que pasa es que esto es fútbol, son noventa minutos que comienzan con empate a cero y para ganar no basta con lo que se ha hecho antes, hay que competir siempre para ganar.

Esa es precisamente la consigna de Marcelino. No existen partidos que ya han jugado, ni la clasificación ni los rivales en la pelea por la Champions, solo el partido, conquistar tres puntos más que ya se verá en su momento hasta dónde llevan a este equipo que va camino de superar todos los registros. Cuando parecía que se podía caer, después de una mala racha que coincidió con el desgaste de la Copa el equipo ha vuelto a su velocidad de crucero, lleva seis victorias y un empate en las siete últimas jornadas que le han permitido generar un colchón casi insalvable para cualquiera que aspire a alcanzar los cuatro primeros puestos. No es todo Si logra esta victoria, estará en los mismos números que el Valencia de Nuno, el último que alcanzó la Champions siendo cuarto, y a solo uno del equipo del Doblete que fue campeón, en busca de esos 77 puntos que son el récord histórico desde que la Liga suma tres por victoria.



Con casi todos los efectivos disponibles, con la excepción de Francis Coquelin, el domingo empieza con cinco puntos de desventaja con el Atlético y cuatro con el Madrid, que ya jugó y ganó como era de esperar en Las Palmas para hacerle de paso un servicio al Levante. Ganar significa seguir mirando más allá, retos, más alicientes, porque por detrás la cosa sigue bastante tranquila: +12 con el Villarreal, que juega en Málaga justo cuando Melero pite el final en Leganés, y +13 al Sevilla, aunque en su caso ya no sumará más que el punto obtenido anoche frente al FC Barcelona cuando a falta de cinco minutos ganaba 2-0. Después de la semana de descanso en la Liga y unos días atípicos por la ausencia de futbolistas, es una incógnita con qué nos puede sorprender el asturiano o qué variaciones puede introducir en el once de gala que perfectamente podría alinear, es decir, con Neto, Montoya, Garay, Gabriel, Gayà, Kondogbia, Parejo, Soler, Guedes, Zaza y Rodrigo. Sobre el papel, no serán muchas.



Cuestión de orgullo

El Valencia le ganó todos los partidos al Leganés, pero ninguno de ellos fue fácil. El conjunto madrileño tiene las ideas claras, juega ordenado y pelea todos los balones. Tiene su punto oscuro en el gol, no llega a hacer uno de media por partido aunque en su estadio tampoco le hacen un gol por partido. En Mestalla, pese al engañoso 3-0, planteó serias dificultades a los de Marcelino. No se puede esperar otra cosa ante los aficionados pepineros por mucho que el objetivo de la permanencia lo tiene prácticamente asegurado y su posición en la tabla no le permite mirar mucho más allá a falta de nueve jornadas. Plantear batalla puede ser solamente una cuestión de orgullo. Y ellos lo tienen.