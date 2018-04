Marcelino García Toral no se conforma con nada, pero es consciente de la dificultad de lo conseguido por el equipo hasta la fecha. Esta es la rueda de prensa postpartido:

Victoria ajustada en un campo difícil como Butarque.

Preveíamos un partido muy competido, muy difícil, el rival es un equipo muy competitivo, muy organizado, veníamos además de un parón, pero hemos competido bien, hemos tenido problemas en la creación de ocasiones, el Leganés jugó con un 5-4-1 y nos cortaban todas las acciones cuando queríamos progresar, tuvimos una lectura del juego difícil, en ocasiones no apropiada, cometimos pérdidas, pero fuimos solidos. En el segundo tiempo salimos bien, conseguimos con esa base un buen gol, dejar la portería a cero y sumar tres puntos importantes.

Fue un partido difícil. Aquí el Sevilla perdió. Otra vez Rodrigo, ¿para ti hay debate con la Selección?

Me alegro mucho por él, el equipo es competitivo, necesitábamos ganar un partido como este, perdimos en Eibar, nos costó mucho en Málaga, perdimos en Getafe y necesitábamos un partido de este tipo para ver que con dificultades éramos un equipo competitivo y firme atrás. La victoria nos consolida. En cuanto a Rodrigo, es que es muy bueno. Particularmente, ahora es muy fácil decirlo, pero desde el principio sabíamos que era un jugador con mucha capacidad, al final, como todos, si el equipo funciona los delanteros pueden sacar su capacidad más que si el equipo no funciona, nos alegramos por él y por este nivel competitivo de él y del equipo. Sumar 62 puntos está al alcance de muy pocos y estos jugadores lo han conseguido.

¿La cuarta plaza está sentenciada?

La tenemos muy cerca, la tocamos con los dedos, pero no está sentenciada, solo lo está cuando lo tienes materializado, cuando es tuyo, ahora no se nos debería escapar. No podemos perder la humildad e ilusión por ganar cada partido. Cada partido nos acerca a confirmar esa cuarta plaza que sería un éxito extraordinario.

Otra vez portería a cero.

Ganar implica en estos partidos acabar con la portería a cero, hemos concedido muy pocas ocasiones, hemos defendido bien la estrategia, el centro lateral lo hemos defendido bien con intensidad y dinamismo, por lo tanto estamos orgullos del equipo y satisfechos por dejar la portería a cero fuera de casa otra vez.

Llamó la tención la baja de Murillo. ¿Qué pasó?

Es una decisión técnica, no tiene ningún problema físico, ni de ningún otro tipo, creíamos que tenían que venir estos jugadores, sin más.

La vuelta de Jaume a la portería.

Es un chico que compitió muy bien en la Copa del Rey, también en los partidos de Liga aunque fueron pocos, en Vitoria fue decisivo para pasar a semifinales, y luego es un ejemplo, juega poco y entrena como el que más cada día y siempre con ambición, ilusión y con una sonrisa. Creo que para mí es de incalculable valor tener a Jaume en el grupo.

¿Le ha sorprendido la defensa de cinco del Leganés?

No esperaba que el Leganés nos planteara un 5-4-1, no lo suele hacerlo, no sé si contra el Barça fuera, pero con cinco en casa no lo recuerdo, nos ha soprendido y nos costó hacer una lectura contra un equipo con diez jugadores por detrás del balón.

¿Qué le pareció el linchamiento a Higuaín en redes sociales? ¿Ha vivido algo así?

No entro en redes sociales, para mí es perder el tiempo, estoy preocupado en el trabajo, la familia y los amigos.

En caso de lograr la cuarta plaza, ¿la temporada sería de sobresaliente?

De matrícula de honor.