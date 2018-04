El "incalculable valor" de contar con Jaume

«Es un chico que compitió muy bien en la Copa del Rey, también en los partidos de Liga aunque fueron pocos, en Vitoria fue decisivo para pasar a semifinales, y luego es un ejemplo, juega poco y entrena como el que más cada día y siempre con ambición, ilusión y con una sonrisa. Creo que para mí es de incalculable valor tener a Jaume en el grupo». Eran las palabras de elogio de Marcelino García Toral al partido y, sobre todo, al compromiso, la actitud y el rendimiento de Jaume Doménech durante toda la temporada. El técnico del Valencia puso al de Almenara como ejemplo para el resto de compañeros del vestuario y calificó de «incalculable valor» su aportación al equipo juegue o no. Ayer le tocó volver bajo palos y cumplió con portería a cero y victoria. El 'gat' ha disputado dos partidos en la Liga y ambos se saldaron con triunfos. Contra la Real Sociedad en Anoeta (2-3) en septiembre y este domingo frente al Leganés.

Para Jaume fue un «honor» que el míster lo elogiara de esa manera en la sala de prensa de Butarque. «Es un placer que el míster diga eso de mí. Yo entreno al máximo, me gusta, no entiendo mi profesión de otra manera. Es un honor que diga eso de mí, es un placer». Como también lo fue para sus compañeros. El portero estuvo atento por alto, demostró reflejos en el único disparo de Gabriel Pires, dominó el juego con el pies y encima recibió la ayuda de José Luis Gayà en la ocasión más clara. Al final, portería a cero y noventa minutos muy importantes para él. «He disfrutado mucho, a uno le gusta jugar, además con la portería a cero que es muy bonito para un portero. Estoy muy satisfecho, uno no juega y siempre le gusta jugar más, pero he disfrutado y nos hemos llevado la victoria», decía. Jaume ganó y encima dejó la portería a cero. Algo muy importante para él y su defensa. «La defensa y todo el equipo ha hecho un trabajo magnífico y estoy muy contento. Pocos equipos se llevan los tres puntos de aquí y encima con portería a cero, estamos muy contentos». El 'gat' no da por sentenciada la Champions, pero sabe que está un poco «más cerca». «El objetivo está más cerca, aún no está cerrado, pero es un paso importante» ¿Y ahora el equipo aspira a algo más que la cuarta plaza? «El objetivo es disputar la Champions, estamos cerca, pero hay que seguir sumando puntos», afirmaba.



El color verde de su equipaje

Jaume no quiso reconocer en qué momento Marcelino le comunicó que iba a jugar. «No tengo autorización para contestar a eso, son cosas del vestuario que no me gustan comentar». Lo cierto es que es una decisión que el técnico ya tenía en mente desde que supo que Neto Murara iba convocado con la selección de Brasil y estaría diez días sin trabajar en la ciudad deportiva de Paterna como sí hizo Jaume.

El portero, por último, se refirió al color verde de su equipaje. Le tiene mucho cariño. «No lo elijo yo, pero si puedo elegir yo cojo el verde, porque es el color con el que debuté y le tengo mucho cariño». Jaume seguirá peleando porque éste no sea su último partido de la temporada.