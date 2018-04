El canterano del Valencia CF, Ferran Torres, rebosa felicidad por los cuatro costados. El de Foios reconoce que aún está en "shock". Ha cumplido un sueño renovando su contrato hasta el 30 de junio de 2021 con una cláusula de 100 millones de euros. El joven futbolista reconoce que está muy contento porque "lleva toda la vida luchando por ello" y ahora solo piensa en "devolver esa confianza al club, al entrenador y a la afición". El internacional sub-19, en declaraciones al club, afirma que tiene mucha ilusión por asegurar la Champions y disfrutar de ella la próxima temporada y muchas ganas de "demostrar de lo que soy capaz".



Estas eran sus palabras desde las oficinas del club:

Renovado con el Valencia hasta 2021.

Estoy muy contento, mucho. Llevo desde los siete años en el club, he cumplido un sueño, es por lo que llevo luchando toda mi vida, llevo muchos años y es lo que esperaba, ahora me toca devolver la confianza al club, al míster y a los aficionados y empezar a trabajar desde esta misma tarde.

¿Cómo se siente?

No me lo creo, estoy aún es shock, es algo maravilloso para mí, soy muy joven y están pasando muy buenas cosas, ahora me toca trabajar y que sigan pasando grandes alegrías.

Qué rápido va todo para Ferran Torres.

Me ha venido todo muy rápido, pero lo he sabido asimilar, ahora tengo que tener los pies en el suelo, estar centrado y devolver la confianza al club.

Su sueño siempre fue triunfar en el Valencia CF.

Quiero triunfar en el Valencia, espero que este club que tanto se lo merece podamos conseguir éxitos porque esta afición se lo merece.

Es el sueño de cualquier chico de la Academia.

Todos los chicos de la cantera soñamos con esto y ahora me toca demostrar de lo que soy capaz y dar alegrías a la afición.

Y el año que viene a jugar la Champions.

La Champions es un objetivo que llevamos desde el principio de temporada, cada vez está más cerca y ahora tenemos que asegurarla.

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, también se ha referido a la renovación de Ferran Torres. Reconoce que es un gran día y que el club tiene muchas esperanzas depositadas en el canterano y en desarrolar un proceso de captación de los mejores jugadores de la Comunitat Valenciana. "Tenemos mucha esperanza puesta en Ferran. Es un gran día para todos. Hay que volver a casa, si vamos lejos a capatar chavales no tiene el sentimiento de los cque viven en la Comunitat Valenciana, hay que centrarse en el esfuerzo de captar a los mejores y formarlos para el primer equipo. Esta apuesta es importante para Ferran y todos los jóvenes que están pensando jugar en el Valencia, Ferran es un chico especial pero hay más jóvenes que en un día van a jugar con nosotros".