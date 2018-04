Diogo Dalot pide más al Oporto... y el Valencia acecha

El Valencia CF sigue atento a la situación del joven lateral portugués Diogo Dalot, que todavía no ha dado el sí para ampliar su vínculo con el Oporto. Hay diferentes motivos que mantienen esa renovación que estaba casi pactada en el aire, que se pueden resumir en económicos y deportivos. Al futbolista le asaltan las dudas porque hay varios clubes importantes de Europa que están siguiendo su evolución, algunos ya han contactado con su representante, unos le ofrecen más dinero –se habla incluso de la Juventus– y otros más perspectivas de hacerse con un sitio y ser importante en su proyecto deportivo, una de las bazas que maneja el club de Mestalla en este tipo de operaciones. El jugador, que tiene 19 años, antepone a día de hoy lo deportivo y para renovar está exigiendo al Oporto quese 'moje' y que apueste decididamente por él la próxima temporada, En definitiva, no solo que le dé una camiseta con dorsal del primer equipo sino que le aclare el camino para alcanzar la titularidad, algo que ahora mismo no está haciendo.

Este lunes, sin ir más lejos, el Oporto jugaba un partido en terreno del Belenenses, donde por cierto cayó sorprendentemente por dos goles a cero cediendo de nuevo el liderato en la liga portuguesa al Benfica. Diogo Dalot, que venía de ser titular con la selección sub-21 de Portugal, estuvo en el banquillo y su entrenador Sergio Conceiçao no lo sacó un solo minuto.



Desacuerdo económico

El Oporto sabe que tiene como límite el 30 de junio para renovar al lateral, una vez se abra el mercado el 1 de julio cualquier club podría ejecutar la cláusula de rescisión y ficharlo. La intención es ampliar su contrato al menos hasta 2022 y duplicar su clausula hasta los 40 millones de euros, aunque ahí está el otro punto de fricción porque la parte del futbolista reclama a cambio un sueldo acorde a esa cantidad. Hoy por hoy, aunque ha debutado en la Champions League, Dalot tiene el contrato que firmó en su etapa de juvenil y no gana más de 90.000 euros netos por temporada. En Portugal especulan con que hay clubes que ya le han ofrecido dos millones, lo que en buena manera explicaría las dudas que tiene el jugador y las largas que está dando a su club para renovar.

El Valencia CF, pese a que difícilmente podría plantearse pagar su cláusula, mantiene el seguimiento al futbolista portugués, mucho más después de que esa renovación que estaba prácticamente pactada se haya frenado. Hace pocos días un técnico acudió a verlo en directo en Suiza con la selección sub-21, ya que son esos los pocos partidos en que un técnico se desplaza con la seguridad de que lo va a ver jugar en el equipo titular.