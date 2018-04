Ferran Torres no se toca

Ferran Torres no se toca F. CALABUIG

La irrupción de Ferran Torres en la élite ha captado la atención del mundo del fútbol. El extremo de Foios tiene 18 años recién cumplidos y solo ha disputado diez partidos con el primer equipo pero ya ha dado muestras de su enorme potencial y su nombre, tras un extraordinario trayecto por las categorías inferiores, está marcado en rojo en la agenda de las grandes secretarías técnicas de Europa.

Tanto es así que hace unos días hubo varios clubes de primera magnitud que aprovecharon la Ronda Élite Sub-19 para examinarlo en directo en Benidorm, donde el valencianista fue uno de los pilares de la selección española. Siendo uno de los jugadores más jóvenes del combinado de Luis de la Fuente, Ferran se exhibió ante Francia y su actuación ha calado entre los responsables técnicos del Liverpool, según informan distintos medios desde Inglaterra y confirma Guillem Balagué, reconocido periodista de SKY Sports.



El club de Anfield le sigue la pista desde hace tiempo pero el valencianista no se toca. Desde Marcelino a Mateu Alemany pasando por Pablo Longoria, el criterio es unánime en el Valencia CF. Se trata de un futbolista al que nadie de puertas hacia adentro se atreve a poner límites y el club se niega rotundamente a negociar por él. Además, la postura del futbolista, según ha podido saber SUPER, también es firme en cuanto a rumores de mercado: no quiere escuchar a nadie que no sea el Valencia CF.

No le importa el dinero que pueda ofrecerle cualquier otro equipo, valora el proyecto deportivo que le está brindando el Valencia CF y por su mente a día de hoy solo pasa triunfar en Mestalla. El de Foios está agradecido con la apuesta e ilusionado con la posibilidad de vivir en primera persona los años de gloria del pasado, escuchar en directo el himno de la Champions y ser protagonista en el próximo centenario. Incluso, confiesa a sus más allegados, se ve como un 'one-club man'.

Su protagonismo cada día que pasa es mayor a las órdenes de Marcelino, al punto que ha adelantado a Andreas Pereira en la rotación y el club ya ha decidido que no va ni siquiera a plantearse la posibilidad de pujar por el belga de origen brasileño este verano en vista de las prestaciones que ofrece canterano, un activo de presente y de futuro. Los técnicos del Valencia CF le adivinan una enorme progresión, su transición a la élite está yendo sobre ruedas y su desarrollo es, sin lugar a dudas, una de las grandes motivaciones de esta recta final de campeonato.

El Valencia CF ejecutó hace unos meses su contrato profesional para blindarlo con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros y extender su vinculación por un año más, hasta 2020, y la idea es reforzar todavía más su posición con el prometedor futbolista de Foios cuanto antes. El club quiere hacerse fuerte con Ferran Torres.