Rodrigo, delantero de España y Europa

El reloj marcaba las cinco y media de la tarde cuando Álvaro Morata rompía una sequía de tres meses sin ver portería en la Premier. El ex madridista puso por delante al Chelsea en el derbi frente al Tottenham con un gol que, a la postre, no valdría de nada. En la segunda mitad los Spurs dominaron claramente el duelo y acabaron imponiéndose (1-3). Mientras Morata festejaba la victoria momentánea a los 30 minutos con la afición de Stamford Bridge, a 1.700 kilómetros de Londres caía en Butarque el gol que sellaría poco después un nuevo triunfo del Valencia CF. Con un obús ajustado con la zurda, Rodrigo respondía, sin quererlo ni pensar en ello, al tanto de uno de los competidores por lucir el ´9´ de España en el Mundial de Rusia. Una jornada más en lo que va de curso que ejemplifica la máxima de que «el trabajo siempre tiene recompensa», o en versión de la familia Moreno Machado: «Sólo en el diccionario éxito va por delante de trabajo».

Rodrigo Moreno Machado –Rio de Janeiro, 6 de marzo de 1991– recoge el fruto de la constancia en la actual campaña después de dos años difíciles en el club de Mestalla. Difíciles para todos, una realidad por la cual el delantero aceptó la crítica con naturalidad, la misma con la que ahora tampoco se recrea en los halagos. El secreto del delantero se resume en tres ideas: «Paciencia, fortaleza mental y trabajo son las claves de todo», decía recientemente en una entrevista a SUPER tras el partido ante el Alavés. Hoy en día, su rendimiento en el campo coloca al ´19´ del Valencia no sólo por delante de los hombres con los que pugna por un sitio en la lista definitiva y en el once de Julen Lopetegui, sino dentro del top de los mejores futbolistas de Europa a lo largo del mes de marzo. Cuatro semanas en las que Iago Aspas no ha logrado ni una sola diana con el Celta. Ni tampoco Diego Costa, que se frenó en febrero en los seis goles desde su fichaje en enero por el Atlético de Madrid.

Seis goles en los últimos seis partidos –cinco con el Valencia y uno con la Roja frente a la campeona del mundo, Alemania–. El sensacional estado de forma de Rodrigo no puede pasar desapercibido para nadie. El prestigioso Observatorio del Fútbol CIES, con sede en la localidad suiza de Neuchateal, es conocido por el análisis de mercado y rendimiento que realiza al detalle de los futbolistas que componen las cinco grandes Ligas del Viejo Continente: Premier League inglesa, la Liga española, la Serie A de Italia, la Bundesliga alemana y la Ligue1 de Francia. El extraordinario momento del conjunto blanquinegro se recoge en la lista de los mejores en marzo –partidos de liga comprendidos entre el 3 de marzo y el 1 de abril– con la presencia de tres hombres. El portero Neto, por delante del titular de Brasil, Alisson, Geoffrey Kondogbia y, evidentemente, el mencionado Rodrigo.

Dybala, Kramaric y ´Rodri´

El CIES elabora el ranking de rendimiento en función de cinco parámetros defensivos, de creación y juego de ataque: rigor para limitar ocasiones rivales, recuperaciones e intercepciones, distribución de juego, regate y habilidad para superar oponentes, capacidad de generar ocasiones de gol y efectividad en el remate. El único condicionante para ser catalogado de 1 a 100 puntos en un mes es participar, al menos, más de 45 minutos en tres partidos, motivo por el que en marzo no aparece el desequilibrante Leo Messi. A más participación, mayor merecimiento. Los méritos de ´Rodri´ aumentan al comprobarse que, si se cuentan a los que suman más de tres partidos, sería el cuarto futbolista más influyente del momento entre los cinco campeonatos. Uno de los tres mejores atacantes junto al genio de la Juve Paulo Dybala y al internacional croata del Hoffenheim Andrej Kramaric.

En la carrera por hacerse sitio en el ataque de la Roja, Rodrigo se impone a sus tres competidores por regularidad y estado de gracia. El celeste Iago Aspas es el que mantiene más firmemente el pulso gracias a los 20 goles cosechados entre Liga, Copa y Selección y a la dependencia que genera en el equipo gallego. Sin embargo, su claro descenso en el ranking CIES de rendimiento demuestra que no pasa por su mejor momento, pese al buen partido que cuajó frente a Argentina. De la veintena de goles de Aspas, 14 goles llegaron en el primer tramo de la temporada en 2017. Diego Costa, por su parte, tras media campaña out en Inglaterra, en marzo ya no ha sido el de enero y febrero. Morata, que apenas ha hecho dos tantos entre liga y FA Cup desde finales de diciembre, vive de las rentas de un notable inicio y aparece el último de la cola... ni siquiera catalogado por el CIES en 2018 entre los más de 2.000 jugadores que pueblan las cinco mejores ligas del planeta. No cabe duda de que Rodrigo se ha ganado con hechos ser el delantero con más minutos en la Roja en la temporada 2017/18. Por ello, lució el '9' en el amistoso más duro contra Alemania. Día en el que demostró una vez más su atención y compromiso con el Valencia al dedicar el gol a Santi Cañizares junior, recientemente fallecido tras una larga enfermedad.



NETO Y KONDOGBIA

Tres valencianistas en el top

Neto, Rodrigo y Kondogbia están entre los mejores 25 de las 5 grandes ligas de Europa entre el 3 de marzo y el 1 de abril. Un claro reconocimiento a la trayectoria del Valencia CF en el mes. El mérito de Rodrigo crece al ser de los pocos que ha jugado, al menos 45 minutos, en más de tres partidos; entre ese grupo de jugadores es el mejor delantero del Continente tras Kramaric, croata del Hoffenheim.



GONÇALO GUEDES

Entre los mejores extremos

A finales de marzo, el CIES lanzó un informe de los últimos tres meses, o lo que va de año 2018, por posiciones en el campo. Gonçalo Guedes es en el trimestre el séptimo mejor extremo tras Messi, Salah, Çalhanoglu, Son, Suso y Coutinho... Al luso le siguen Under, Callejón y Di María



RODRIGO MORENO: 35. 3 MILLONES

El más revalorizado del VCF

Al acabar el curso 16/17 el valor de mercado de Rodrigo no alcanzaba los 10 millones, quedándose en 8.8, según el ´CIES Football Observatory´. Hoy valdría 35.3, un 88% más de la cotización en enero, 18.7. El hispano-brasileño es, sin duda, el jugador más revalorizado de la plantilla de los de Mestalla.