Rodrigo Moreno: Cuatro gestos de compromiso

En los últimos días se ha relacionado desde Madrid el futuro de Rodrigo con el Atlético como posible recambio de Griezmann, un rumor que él mismo atajó tras ganar al Leganés. «He renovado hace poco, ya dije que estoy muy contento aquí, el Valencia es un club para disfrutarlo. La gente puede hablar y decir lo que quiera, pero mi objetivo es seguir en el Valencia», afirmó. En noviembre el club y el hispano-brasileño concretaron la renovación de contrato, alargando el vínculo hasta junio de 2022 y colocando una cláusula de rescisión de 120 millones de euros. Días después el equipo se enfrentó al Barcelona en Mestalla con el fallecimiento del expresidente Jaume Ortí muy presente y 'Rodri' tuvo un detalle, a su vez muestra de identidad con el Valencia, que cautivó a la afición. Celebró su gol poniéndose la peluca de 'bonico' y mirando al cielo.

El '19' es uno de los capitanes a causa de implicación con el club. «Quiero seguir disfrutando aquí. Si no, no hubiese renovado, podía haber aguantado y aprovechar que el club se viese obligado a venderme a un precio inferior... Esa no es mi idea, no quise irme cuando las cosas no iban bien y ahora tampoco», dijo en una reciente entrevista a este diario. Meses más tarde, las celebraciones volvieron a dar señales de su compromiso con el equipo. El día del Alavés mostrando la camiseta del lesionado Coquelin, con España acordándose del hijo de Cañizares o este domingo apuntando con el dedo el escudo que defiende. "Sabía que íbamos a tener uno o dos, estaban encerrados atrás y fue una celebración sentida porque eran tres puntos importantes y quería agradecer a la gente que estuvo en el estadio", declaró al término del encuentro frente al Leganés.