¿Qué exjugador del Valencia CF es ahora una estrella de televisión?

"Lo que es sorprendente es que John Carew es increíblemente bueno, y muy carismático". Son palabras de un crítico noruego sobre el exfutbolista del Valencia CF, pero no es un crítico de fútbol, ni tampoco un tertuliano de deportes, es un crítico de televisión. El gigantón Carew triunfa ahora como actor en una serie de televisión noruega que tiene a gran parte del país nórdico pegado a la pequeña pantalla.

Carew se retiró en 2012 del fútbol profesional tras lograr el ascenso a la Premier League con el West Ham United y solo unos años después aparecía ya en las pantallas de cine con la película canadiense ´Dead of Winter´, ´La muerte del invierno´, una trama de terror en la que un grupo de amigos buscan un tesoro y terminan en un duro juego de supervivencia. ´Hovdinger´, de 2015, es su segunda película y en ella su papel ya es protagonista e interpreta a un peligroso mafioso, "realmente malvado, cínico y brutal. No ha sido de ninguna manera fácil hacer de malo y ser tan perverso: en realidad soy un chico bastante bueno", declaraba el propio Carew poco antes de que se estrenara. Lo cierto es que el film pasó totalmente desapercibido, pero él ya aseguraba entonces que probarse como actor fue algo "en lo que he estado interesado desde hace tiempo. De momento me ha dejado con ganas de más". Y dicho y hecho, porque en 2018 le llega el reconocimiento en su país con una serie que gira, en torno al mundo del fútbol.

Se trata de una telenovela dramática que narra cómo una mujer conquista el fútbol masculino. Helena Mikkelsen, interpretada por la actriz Ane Dahl Torp, es la entrenadora del Trondheim, un equipo de fútbol femenino que está disputando las semifinales de la Liga de Campeones. Cuando se le presenta la oportunidad de dirigir al el Varg IL, un equipo de primera división noruego que ha perdido por fallecimiento a su entrenador al poco de comenzar la temporada, no se lo piensa y deja tirado al equipo femenino para comenzar una dura aventura en el otro lado del país.

Helena es ambiciosa y decidida hasta el punto que acepta el cargo arrebatándole inesperadamente el puesto de entrenador a Michael Ellingsen, ex jugador del equipo e ídolo local, que se veía ya como nuevo inquilino del banquillo. Pues bien, Johan Carew interpreta a este personaje que se sabe con el respaldo de los aficionados y del industrial local que pone el dinero, y pasea por la ciudad con un espectacular coche deportivo y una despampanente y rubia mujer. Todo está en su contra, pero Helena consigue salir adelante. La serie, que se llama Heimebane, logra, a través del deporte rey, entrar en temas sociales tan actuales en Noruega como en España, el feminismo y la lucha de las mujeres por tener que demostrar más que los hombres en un mundo de hombres, pero hasta para eso Helena es dura. Ella se niega a ser un ejemplo de nada, solo aspira a mantener la categoría con su equipo... Solo piensa en fútbol.