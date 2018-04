Ferran pidió al Valencia CF que subiera su cláusula de 80 a 100 millones

El futuro del Valencia CF se llama Ferran Torres. El club llegó a un acuerdo con el canterano para ampliar su contrato hasta el 30 de junio de 2021 –firma por esta temporada y las tres siguientes– y blindarlo con una cláusula de rescisión prohibitiva de 100 millones de euros. A la altura de los Rodrigo Moreno, Carlos Soler o Toni Lato. La intención del club es que se convierta en uno de los íconos del nuevo proyecto de la próxima temporada en la Champions League. Por juventud con 18 años recién cumplidos, por proyección internacional, por amor a un escudo que lleva defendiendo desde los siete años y por el compromiso fiel a la entidad que ha demostrado durante las negociaciones. El internacional sub-19 no quiso saber nada de los muchos equipos del fútbol europeo que llamaron a su puerta. A todos les dio calabazas. Su único sueño es triunfar en el equipo de su vida. Lo demostró estampando su firma en su nuevo contrato de cuatro temporadas. El Valencia y Ferran van a una.

El club ejecutó su contrato profesional en enero para blindarlo con una cláusula de 25 millones y extender su vinculación hasta 2020. Era un primer paso para proteger al jugador de la amenaza externa de los grandes y corregir la pasividad de un José Ramón Alexanko que dejó marchar a Ferran al Mundial Sub-17 de la India con solo 8 millones de cláusula. Mateu Alemany reaccionó rápido con la idea de volver a sentarse a negociar y ajustar su situación contractual a su nuevo rol. El viernes se firmó su nuevo contrato. De ahí, la presencia del abogado Javier Solís en Paterna. Estaba hecho. Durante la negociación Mateu propuso 80 kilos de cláusula y fue el jugador quien apostó por subirla hasta 100 con el objetivo de disuadir a sus ´novias´ y mandar un mensaje de fuerza: no se mueve de aquí. Lo único que pasa por su cabeza es crecer y desarrollar su potencial en el Valencia. Ferran firma hasta 2021 -el club tenía poco margen en la negociación-, pero la intención es volver a renovarlo en menos de un año con un contrato de larga duración.

Muchos son los equipos que aspiraban por el valencianista. El último en hacerlo fue el Liverpool. El equipo inglés, tal y como publicó SUPER, tomó buena nota de la exhibición de Ferran en la Ronda Élite Sub-19 de Benidorm. Su partidazo ante Francia no pasó desapercibida para los ´reds´. El club de Anfield llegó a hacer una consulta por el jugador a los pocos días de finalizar el torneo sin suerte. El problema para ellos, y para todos los equipos interesados, es que ni el Valencia ni Ferran contemplaban una salida. La postura de Marcelino, Mateu y Pablo Longoria fue unánime desde el primer momento: no se negociaba por él. Tampoco el futbolista quiso escuchar ofertas. Ferran solo piensa en triunfar en el Valencia. Está agradecido con la apuesta deportiva, siente que está creciendo con Marcelino y, además, se muestra ilusionado con ser protagonista en la próxima edición de la Liga de Campeones y en un centenario que vivirá en primera persona. Normal que ayer no pudiera ocultar su felicidad. Rebosaba alegría por los cuatro costados. Era el triunfo del niño que siempre soñó con jugar en el primer equipo. "Estoy muy contento. Llevo desde los siete años en el club, he cumplido un sueño. Es por lo que llevo luchando toda mi vida, llevo aquí muchos años y es lo que tanto esperaba, ahora me toca devolver la confianza al club, al míster y a los aficionados y empezar a trabajar desde ya".

Ferran admitía estar en estado de ´shock´ por el momento. "No me lo creo, estoy todavía es ´shock´, es algo maravilloso para mí, soy muy joven y están pasando muy buenas cosas para mí". El de Foios admite que no se esperaba renovar tan pronto. "Es todo un orgullo que el club haya confiado en mí, que quieran ampliarme el contrato de nuevo, no me lo esperaba porque se había ampliado hace poco, pensaba que iba a ser más adelante. Todavía no soy consciente porque es algo que todo niño de la cantera sueña por lograr y que te llegue de esta manera y tan joven y no es fácil creérselo".

Lo que sí tuvo claro desde el primer día es que el Valencia era su primera y única opción. Su valencianismo está fuera de toda duda. Viajó a ver la final de Copa de 2008 y lloró en la grada con el gol de M´Bia. Casi nada. "Me dijeron que el Valencia me quería renovar y no me lo pensé, es el club en el que llevo luchando toda la vida. Todos los chicos de la cantera soñamos con llegar al primer equipo, yo he tenido la suerte y ahora me toca demostrar de lo que soy capaz y dar muchas alegrías a la afición". Ferran ya piensa en futuro. Eso sí, con los pies en el suelo. "Ha venido todo muy rápido, es difícil, pero lo he sabido asimilar, tengo que tener los pies en el suelo más que nunca, estar centrado y devolver la confianza al club". Su objetivo es seguir creciendo de la mano de Marcelino. Algo más que un entrenador para él. "El míster está confiando en mí, se lo agradezco, yo intento devolverle la confianza en el campo. Estoy muy contento porque es un entrenador que me está haciendo aprender mucho y espero que siga enseñándome", decía desde la admiración.



Tiene a Marcelino enamorado

Marcelino está enamorado de Ferran. El ´20´ no para de crecer al mismo ritmo que crece su protagonismo en el equipo. De momento, ya ha disputado diez partidos entre Liga y Copa del Rey -uno de ellos titular contra el Athletic en San Mamés- y ya ha adelantado en la rotación a jugadores como Andreas Pereira, por el que no se va a pujar este verano. La apuesta es Ferran.

El presidente del Valencia, Anil Murthy, también estaba feliz por haberse asegurado su continuidad. Como dice él, hay muchas esperanzas depositadas en Ferran. "Es un gran día para todos, estamos todos contentos. Quiero felicitar a Ferran por querer seguir en su club y defender el escudo del Valencia. Tenemos muchas esperanzas puestas en Ferran. Tendremos a un gran jugador y un gran valencianista con nosotros por mucho tiempo".

Anil confía en seguir apostando por los jóvenes de casa. "Hay que seguir esta línea de captar, formar e incorporar a los mejores en la Comunitat. La política de centrarnos en el fútbol de élite en Paterna va a dar más resultados, es el futuro de este club. Hay que volver a casa, si vamos muy lejos a captar chavales es normal que no tengan el sentimiento de los jóvenes que viven en la Comunitat, hay que esforzarse por captar a los mejores, educarlos y formarlos para el primer equipo".