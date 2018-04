Kempes: "Valencia es mi casa, si me invitan al centenario vendré con los brazos abiertos"

El exfutbolista Mario Alberto Kempes aseguró este jueves que en el buen momento que atraviesa esta temporada el Valencia CF, club en el que militó a finales de los ochenta y principios de los noventa, ha sido "muy importante" el orden que se ha instalado en el club esta temporada.

Kempes, que ha estado en las oficinas del Valencia con el presidente Anil Murthy, que hizo estas declaraciones a CVRadio en Valencia, también dijo que "estamos ante un Valencia diferente, que cree en las posibilidades que tiene y con varios jugadores que han resucitado tras no haber estado a la altura de las circunstancias la temporada pasada".

"Este año no ha habido los altibajos de las dos temporadas precedentes y en ese sentido el orden ha sido muy importante para que jugadores como Rodrigo, que no funcionaba, sea ahora titular con España y goleador, o Zaza, que tampoco estuvo fino, se haya recuperado", dijo Kempes.

"He destacado a Rodrigo porque cuando no haces goles la culpa es de la delantera pero esta temporada hacen goles y además se los reparten. No hay un jugador que destaque por encima, es el equipo el que brilla", añadió.

Insistió en la importancia de la organización en la gestión después de dos años de "sequía absoluta". "Ahora todos ponen el hombro para el Valencia y no cada uno por su lado. Si cada uno se quiere salvar por su cuenta, eso no funciona", argumentó.

Respecto a Marcelino García Toral, entrenador del equipo, dijo que también ha tenido relevancia en la mejoría. "No vamos a discutir que el entrenador es importantísimo para formar el grupo y luego el equipo, ya que también tienes que hacerle creer al jugador que todo lo que hace el técnico es bueno para el grupo", apuntó.

En ese sentido, el 'Matador', máximo goleador de la Liga española en las temporadas 76-77 y 77-78, apuntó que si "el discurso del entrenador es fácil, los jugadores van a asimilar y entender mejor" su mensaje. Además, el exfutbolista argentino dijo que aunque no se puede decir que el Valencia esté ya clasificado para la próxima edición de la Liga de Campeones, las posibilidades son "muchísimas" por lo que pidió "no bajar los brazos para refrendarlo".

Kempes, cuya condición de embajador del club no fue renovada hace dos años en coincidencia con unas declaraciones criticas en redes sociales sobre la gestión del club ante la crisis deportiva que atravesaba, mostró su deseo de asistir a los actos del centenario del club que se celebra el próximo año.

"Para mí venir a Valencia es venir a mi casa y siempre estaré muy agradecido a esta ciudad y sus gentes. Lo más importante tras ser jugador es lo que viene después, ya que tener títulos con el Valencia es bonito, pero la persona es la que queda y eso hay que cuidarlo siempre", apuntó.

Kempes, que se encuentra en Valencia para rodar parte de un programa sobre su vida para la cadena estadounidense ESPN, dijo que el centenario del Valencia es "algo muy bonito que todos esperan con cariño, veremos si nos invitan y nos acercamos".

"Valencia es mi casa y me siento parte de la historia del Valencia. Si me invitan vendré con los brazos abiertos. Tampoco se puede olvidar la historia pasada porque son lo que han hecho grande a la entidad. El presente es importante pero si no hubiera un pasado, el Valencia tendría una historia corta", añadió al respecto.

Tras asegurar que se encuentra en perfectas condiciones tras una operación de corazón de septiembre de 2014, dijo que no podrá asistir a Mestalla este domingo para presenciar el partido ante el Espanyol al tener que viajar a Estados Unidos horas antes.