Problemas con Abdennour en Marsella

Aymen Abdennour no ha logrado recuperar el nivel que demostró temporadas atrás en el Mónaco y Rudi García no cuenta con él todo lo que desearía, pero el central tunecino deberá seguir otro año más cedido en el Olympique de Marsella... salvo que ambos clubes acuerden romper el contrato, tal y como publicó SUPER el 1 de marzo. Según publica RMCSport, desde el entorno del jugador aseguran que Aymen "quiere quedarse y no se irá del OP hasta que demuestre sus cualidades".

El regreso de Abdennour al fútbol francés, donde funcionó a alto nivel en Toulouse y Mónaco, no ha servido para rehabilitarle. El Valencia firmó al tunecino como recambio de Otamendi, por 21,8 millones de euros, tras una gran campaña con el Mónaco en Champions, pero aquel central no ha vuelto a aparecer. La decisión desde el Vélodrome está tomada, quieren devolver a Abdennour; no cuentan con él más allá del próximo mes de junio y quieren interrumpir la posibilidad del segundo año de cesión. El central tiene contrato hasta junio de 2020 con el Valencia y su situación será una de las cuestiones que deberá resolver Mateu Alemany.