El lateral zurdo del Valencia CF 18/19 ya está cerrado

El Valencia ya planifica la temporada que viene y lo hace con la intención de seguir incrementando el nivel competitivo del equipo para que sea capaz de competir con garantías dentro de la exigencia del triple foco de Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones. Los principales responsables de la parcela deportiva perfilan ya un boceto de plantilla en el que ya hay cosas claras y una de ellas es el lateral izquierdo. El conjunto de Mestalla tiene que vender futbolistas por una cantidad que ronda los cuarenta millones de euros si no quiere generar deudas a final de temporada pero salvo que llegue una oferta escandalosa e irrechazable el criterio es firme: esa posición no se va a tocar. En el Valencia CF no existen dudas al respecto. Marcelino considera que la posición está cubierta con garantías con José Luis Gayà y Toni Lato para ir a competir adonde haga falta el próximo curso. La apuesta está cerrada, el club se hace fuerte con los dos futbolistas de la casa, al punto que a día de hoy ni siquiera se contemplan alternativas de mercado.

El plan está trazado y el Valencia CF ya ha transmitido su intención a los dos jugadores para que lo tengan claro. Ni Gayà se mueve ni Lato tampoco. La suya es una de las parcelas mejor defendidas del equipo. El cuerpo técnico está encantado con el rendimiento que han dado esta temporada y los consideran fijos para el regreso a la Champions. Por un lado, Mateu ya se ha puesto manos a la obra con la renovación del de Pedreguer, una operación desvelada por SUPER hace dos semanas que tiene como objetivo extender su vinculación más allá de 2020 y subirle la cláusula, que este verano bajará a los 30 millones de euros. La posición del jugador, en este sentido, es muy clara: quiere seguir vistiendo la camiseta del Valencia CF. Harto de rumores y falsas informaciones, Gayà solo piensa en seguir creciendo en el Valencia CF después de un año en el que ha relanzado su rendimiento ajustándolo prácticamente al nivel con el que se convirtió en una de las grandes sensaciones del continente en la temporada de su irrupción con Nuno. La idea es que su continuidad quede sellada con la renovación en las próximas semanas y es que los contactos entre las partes se están intensificando ahora que el objetivo está definido. Marcelino valora que sus laterales defiendan bien. Si después, en ataque, son incisivos, mejor. Los dos son equilibrados: pegajosos, intensos, que no pierden la concentración en defensa y rápidos a la hora de proyectarse en faceta ofensiva. El asturiano está encantado con sus prestaciones.



Protagonismo creciente

A lo largo de la temporada Marcelino ha apostado por Gayà (2.754 minutos en 31 partidos) por delante de Lato (984 en 18), así lo dice la estadística. El de Pedreguer, dos años y medio mayor que el de la Pobla, está más hecho pero el plan que manejan los técnicos pasa por que el papel de Lato sea cada vez más importante. Para alimentar la progresión que se le adivina y desencadenar su potencial saben que debe contar con más minutos de los que ha tenido esta temporada. El número de partidos aumenta y lo ven preparado para dar un paso más y hacerse fuerte en la rotación. Este año ha dejado sensaciones muy positivas y ha hecho mejor jugador a Gayà en la medida que lo ha obligado a mantener la tensión en cada día. El de la Pobla, distinguido por la prestigiosa revista británica FourFourTwo como el mejor lateral izquierdo Sub-20 del planeta y al que Marcelino apoda 'Valentino Lato', es un jugador controlado por las grandes secretarías de Europa y ya tuvo ofertas en el mercado invernal, pero su objetivo pasa por asentarse en Mestalla. Es presente y futuro.