Marcelino, como Luis Aragonés: " Tenemos que pensar siempre en ganar, no cansarnos de ganar, querer ganar y volver a ganar"

Marcelino García Toral ha pasado este viernes por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna y ha analizado la comunión del equipo con la afición, un aspecto que ha quedado de manifiesto en el entrenamiento de hoy celebrado a puertas abiertas, así como su futuro. ¿Ha recibido una propuesta para renovar con el Valencia CF? ¿Qué respondería en ese caso? Estas son sus declaraciones.

Ambiente increíble con cerca de 3.000 aficionados en el entrenamiento.

Aprovechamos el calendario escolar para propiciar esta situación, estamos tremendamente satisfechos de ver niños personas mayores cerca de sus ídolos y de compartir un entrenamiento como el de hoy. Lo hemos pasado muy bien, espero que toda la gente que asistió también haya disfrutado. Personalmente no había vivido algo así, en el otro entrenamiento abierto, en Navidad, no pude estar y hoy he estado muy a gusto.

Si gana al Espanyol estará en 65 puntos, récord personal de puntuación. ¿Es su mejor temporada?

No sabría decir, con toda la humildad te comento que creo que en toda mi experiencia hasta ahora a final de temporada he quedado orgulloso de lo realizado. Tuvimos la suerte y el esfuerzo necesario para superar los objetivos en diferentes experiencias y soy más partidario de analizar el contexto general y el puesto antes que una cifra numérica. De todas formas creo que cualquier entrenador siempre hay unos máximos responsables que son los futbolistas. He tenido la suerte de disponer de una grandísima plantilla que nos ha colocado en esta situación producto de su enorme trabajo, continuo compromiso. Hubiera firmado esta situación cuando firmamos por este proyecto.

¿Cómo está Lato?

Tiene un problema en el muslo, en el recto anterior, las pruebas indican que no es una lesión grave aunque tiene cierto riesgo y no ha entrenado en los tres últimos días. No fue convocado a Leganés porque decidimos no arriesgar, pensamos que iba a entrenar con normalidad esta semana. Veremos mañana cuál es su situación pero si hay riesgo decidiremos lo más prudente.

Hay quien le ha cantado ´Marcelino quédate´. ¿Se ha avanzado en algo sobre su renovación? ¿Puede asegurar que se va a quedar?

No hemos avanzado en ningún sentido do porque no hemos hablado y si no se habla es imposible avanzar. La prioridad es conseguir el cuarto puesto cuanto antes, que es lo que el valencianismo quiere, y estaría en condiciones de ser el entrenador la próxima temporada al 99%. Hemos iniciado un proyecto, estoy muy a gusto y quiero continuar.

Tiene cinco apercibidos. ¿Puede condicionar eso la alineación?

En ningún caso. Pensamos partido a partido en mostrar un nivel competitivo máximo, jugar ante el Espanyol es nuestra próxima final, así hemos enfocado nuestro trabajo hasta ahora y tomaremos las decisiones con la única intención de ganar el próximo partido.

Dice que no ha hablado con el club. ¿Nadie le ha dicho que le gustaría ampliar el contrato? ¿Si se lo propusieran aceptaría?

Lo importante para mí es la confianza que me transmiten día a día, hay cosas que no hace falta decirlas porque se ven y se exponen. Cada uno en su trabajo es capaz de percibir el grado de identificación. Yo tengo un compromiso con el Valencia para el próximo año, saben cómo me encuentro dentro del club. Dentro pesnamos que lo prioritario es la competición, no distraernos en nada que nos aleje de lo que estamos viviendo. Lo demás ya veremos. Hay momentos para todo. Si por parte del Valencia surge la posibilidad de que quieran ampliar la relación pues hablaremos, pero lo importante es vivir este momento y disfrutar como hasta ahora.

¿Se ve dentro de dos años en el Valencia? ¿No cree que igual le conviene más esperar al año que viene para negociar su renovación?

Eso es hablar por hablar, en su momento se habla y se expresa una situación y a partir de ahí se dialoga sobre la perspectiva de ambas partes. Es una situación utópica en este momento. Soy de vivir el día a día y en el Valencia el día a día es importante. No podemos hacer perspectivas a muy largo plazo, la historia dice que la trayectoria de los entrenadores salvo Emery ha sido más bien corta. Tener un contrato más bien largo certifica la seguridad de permanecer en un sitio pero a día de hoy lo más importante es que hay que ganar al Espanyol y luego ya veremos.

¿Es una de las épocas más felices que ha vivido como entrenador?

Es difícil decir que es la mejor pero es la que estoy viviendo en este momento y es muy bonita. Entreno a un gran club, de los más importantes de este país, en una gran ciudad, en una dinámica muy positiva de resultados variando la trayectoria reciente que era negativa, la experiencia del día a día con los jugadores es muy agradable y eso es lo que más me llena, los partidos en Mestalla son muy bonitos€ Afortunadamente, con humildad, puedo decir que he vivido extraordinarios momentos en varios equipos, he tenido pocas decepciones y siempre he disfrutado. En Gijón, luego dos años extraordinarios en Huelva, Santander, Zaragoza, Villarreal y ahora€ Esperemos ser capaces de prolongarla al máximo.

¿Cree que puede ser un partido trampa?

No podíamos calificarlo de trampa pero desde nuestra perspectiva le damos mucha importancia y una gran dificultad porque conozco a Quique, me parece uno de los mejores entrenadores de nuestra liga, tiene potencial ofensivo, es un equipo muy trabajado, es el único que ha ganado al Barça en competición oficial junto al Madrid en la Supercopa€ En el partido de ida el primer tiempo fue difícil, fue uno de los equipos que más superioridad mostró sobre nosotros. Tenemos que tener las orejas para arriba. Esperamos ganar, nos ilusiona, queremos ofrecer a nuestra afición un bonito espectáculo y pedimos como siempre su ayuda, queremos mantener la unión entre equipo y afición para intentar ganar porque una victoria nos acerca al cuarto puesto y hay un enfrentamiento directo que miramos de reojo. Hay muchos alicientes.

¿Que le gustaría que pasara en el derbi madrileño?

Siempre os digo lo mismo, el empate es lo mejor.

Importancia de la unión que se ha conseguido con la afición.

Hemos conseguido algo muy bonito, entre todos deberíamos de intentar continuarlo porque esto es lo que creo que es muy importante para que un club como el Valencia con la entidad y el historial que tiene se afiance en esa cuarta posición. Es una labor conjunta de afición, medios y profesionales. Cuando hay unión es más fácil conseguir objetivos. Normalmente en el fútbol los resultados desunen pero cierto es que cuando hay una corriente positiva hacia el equipo también es más fácil que los resultados salgan. Tenemos que intentar volver a ganar, siempre pensar en ganar. No cansarnos de ganar. Querer ganar y volver a ganar. Esa es la mentalidad que tenemos que tener.

Se enfrenta a Quique, al que destituyeron en su momento cuando era cuarto. ¿Conoce cómo fue su despido? ¿Teme que pueda pasarle algo así algún día?

El caso de Quique no lo recuerdo muy bien, sé que lo destituyeron estando muy arriba, pero son circunstancias que se dan. Dependemos de decisiones de otras personas pero yo no puedo pensar en eso. Si pienso en amargarme transmito amargura, no tiene sentido. Tengo más de cincuenta años, cuando era joven veía a la gente de mi edad y pensaba que eran viejos. Ahora tengo que disfrutar de la vida. Soy optimista, analítico, intento ser positivo y si tengo dos años de contrato estaré como mínimo, esa es mi mentalidad. Si me toca renovar mi mentalidad es acabar el contrato porque sino no renuevo. Disfruto cada día y no pienso mucho más allá. Quiero confirmar el cuarto puesto y luego que venga lo que tiene que venir.