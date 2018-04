"Esto se aproxima a un milagro y es gracias a los futbolistas"

Marcelino García Toral se mostró encantado tras la victoria del Valencia frente al Espanyol y el gran valor de la tercera plaza que actualmente posee el conjunto de Mestalla

¿Qué valoración hace del partido?

Tuvimos unos minutos dubitativos al inicio, luego pasamos a dominar. En el primer tiempo el mejor jugador fue su portero no el nuestro, pudimos lograr una ventaja mayor y el resultado ajustado siempre tiene el inconveniente de la incertidumbre. El segundo tiempo fue menos continuo por nosotros especialmente en ataque. Cometimos errores en zonas de finalización y el rival nos generó algún peligro pero no recuerdo ocasiones claras. El Espanyol es un buen equipo, con buenos futbolistas, que ha logrado grandes resultados ante los equipos clasificados en la parte alta. Le doy mucho valor a la victoria porque nos hemos esforzado, hemos hecho jugadas muy buenas y considero que fuimos claros merecedores de la victoria.

¿No tiene la sensación de que el Valencia ha tenido muchas caras diferentes?

No. No veo eso. No hemos tenido un dominio del partido pero en líneas generales sí de la situación. El rival nos ha rematado con Gerard que ha parado Neto, luego una parada de un tiro desde fuera del área, luego defendimos muy bien los centros laterales y en el segundo tiempo faltó un poquito más de control. Fuimos más intermitentes, sobre todo con balón. Tuvimos pérdidas, algunas de ellas sencillas que nos incomodaron. El rival siempre está en el partido y nosotros que somos los que más necesitamos los puntos pues te cuesta más porque tiendes más a mantener que a potenciar la victoria.

El Valencia aprovecha que el Atleti y el Madrid han perdido puntos. ¿Le hace ilusión ser subcampeón?

Me hace ilusión ganar cada domingo, ser competitivos, agradar a nuestro público, trabajar, ser humildes, tener constante ilusión por ganar. La Champions no está confirmada. Cuando tengamos los puntos de ventaja que nos garanticen ese puesto lo estará. Está muy cerca y cuanto antes mejor. Sí me hace ilusión la pelea por el subcampeonato, trabajaremos con esa ambición. Lo que me congratula es seguir siendo ambiciosos. Si somos segundos mejor que terceros, si somos terceros mejor que cuartos y si somos cuartos... me parece que está impresionante.

¿Le sorprendería que Rodrigo no fuera titular en el Mundial?

Es un grandísimo jugador, va a seguir metiendo goles y tiene el grado de confianza que le faltaba. Tiene un equipo que le ayuda de forma continuada y no cabe ninguna duda... Pero lo dije antes, no ahora, ahora es muy fácil... Recuerdo a principio de temporada cuando se ponía en duda su capacidad. nosotros nunca dudamos de su capacidad. viene demostrando el talento que tiene, además de ser un chico trabajador, que se esfuerza cada día, que juega para el equipo y no solo vive del gol. su participación en ataque y contraataque es muy importante. Nos alegramos mucho por ello. No decido la alineación de la selección española.

¿Cómo valora el partido de Gabriel Paulista?

Tiene ligeras molestias en la rodilla, le puede suceder durante algunos momentos de partido pero son momentáneas. Su identificación, involucración, ambición por jugar y ganar es ilimitada. Ese es el perfil de jugadores que necesitamos para hacer un Valencia mejor.

Ha dicho Rodrigo que el equipo tenia que tener más ambición y no acularse.

Absolutamente de acuerdo con él.

¿Le da la sensación de que desde fuera se es consciente de lo importante que es lo que está haciendo el Valencia?

Creo que sí, el que no lo vea así me da la sensación de que no vive en la realidad. Son ganas de no ver la realidad de lo que ocurre. Esto se aproxima a un milagro. Y este milagro, que para mí lo es, es gracias a estos jugadores que tenemos, que trabajan, que se esfuerzan y que compiten a este nivel. Tenemos 65 puntos, estamos por encima del Madrid y a tres puntos del Atlético. Poner en duda cualquier mínima circunstancia que están haciendo estos futbolistas es alejarse de la realidad. El que lo haga es su opinión y nosotros la respetamos, por supuesto.

Los objetivos se ven muy cerca. ¿La principal dificultad que queda es que el equipo no baje los brazos?

No cabe ninguna duda que sí. Hemos trabajado mucho, esto es producto de su capacidad, esfuerzo, autoexigencia y la que podemos poner el cuerpo técnico. Creo que hoy se ha podido ver que parece que todo está conseguido y que tenemos margen de error. El nivel de concentración puede que nos baje. Cuando logremos el objetivo de quedarnos en Champions a medida que pasen las jornadas podré contestarte más a esta pregunta.

¿Tiene algún tipo de contacto con el propietario? ¿Qué opina de este 'milagro' que se está consiguiendo?

Yo no estoy consiguiendo ningún milagro, los futbolistas. No hablo con Peter habitualmente pero supongo que estará más o menos muy cerca de mi idea.

¿Por qué dejó a Murillo fuera de la lista de convocados?

Es una suma de varios aspectos pero creo que son internos. Si os preocupa mi relación con Murillo no hay ningún problema.