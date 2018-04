Valencia - Espanyol: Desatascador Kondogbia

A lo largo de los últimos días el cuerpo técnico del Espanyol, dirigido por Quique Sánchez Flores, ha insistido a los jugadores pericos en la necesidad de anular la llegada de Guedes y Carlos Soler por las bandas y reducir el margen de acción de los delanteros, conscientes de los recursos que tiene el Valencia CF para generar peligro sobre los rivales. La pauta es muy similar a la del encuentro de la primera vuelta en Cornellà, un episodio en el que –en palabras de Marcelino– «el Espanyol fue uno de los equipos que más superioridad mostró sobre nosotros». Aquel episodio está marcado en rojo para todos en el conjunto catalán y buscan repetirlo este domingo en Mestalla con la aspiración de lograr los tres puntos, algo que no consiguieron en noviembre. Si el Valencia CF ganó aquella tarde fue gracias a la gran contribución de Kondogbia, que entendió a la perfección que debía recurrir al fusil francotirador para que el equipo se abriera paso entre una telaraña.

En el minuto 67' el centrocampista cargó la pierna desde larga distancia y lanzó un misil inapelable que perforó la portería de Pau López. Ese es un escenario que el cuerpo técnico del Valencia contempla y el pasado jueves diseñó un ejercicio en el entrenamiento para practicar la triangulación, llegada por bandas y el remate en el que repartió roles por posiciones: los delanteros a rematar en el área, los extremos a colgar balones y sumarse al ataque y los centrocampistas... A disparar a gol desde fuera del área.

Kondogbia ha demostrado hasta la fecha que sabe sacar petróleo de esa faceta. Descontado su cabezazo ante el Betis, el resto de sus goles con la camiseta del Valencia han seguido un mismo patrón: tres de cuatro. El que marcó en su debut ante el Real Madrid, pese a ser una incorporación desde atrás, no computa como tal porque cuando dispara está dentro del área por unos centímetros. Su zurdazo al Espanyol no se discute, ni tampoco el tanto en San Mamés ante el Athletic. Se trata también de un recurso muy interiorizado por los jugadores del conjunto de Marcelino y que a lo largo de la temporada ha tenido cierto impacto sobre la buena dinámica del equipo. El Valencia, de hecho, es el equipo que más goles ha anotado desde fuera del área en La Liga y si uno va a los registros estadísticos de las cinco grandes ligas europeas –España, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia– se encuentra con que los nueve goles repartidos entre Kondogbia, Guedes, Rodrigo, Andreas Pereira, Parejo y Zaza aúpan al equipo a un estrato privilegiado. El Valencia roza el top-10 de equipos que más marcan desde fuera del perímetro y ahí hay clubes como Olympique de Lyon, PSG, Juventus, Tottenham, City, Roma, Chelsea, Hoffenheim, United o Lazio. En el Espanyol no olvidan aquel golazo de Kondogbia y concentran sus esfuerzos en tratar que no vuelva a repetirse. Un proceso vírico impidió a Quique Sánchez Flores comparecer ante los medios. Lo hizo su ayudante, Antonio Díaz, que expresó: «intentamos analizarlo todo. Lo último del Valencia y lo que hicimos en la primera vuelta. Hemos visto ese partido y nos da pena que el resultado final no fuera el que nos merecimos. Esperemos seguir la racha ante los grandes, por ilusión no va a quedar, seguro».