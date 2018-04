Un delantero de nivel en la agenda de Marcelino

Poco a poco el Valencia va configurando la lista de delanteros con la que va a trabajar para reforzarse este verano de cara a la temporada que viene. De momento los técnicos del conjunto de Mestalla buscan un delantero como mínimo ya que está prácticamente decidido que el argentino Luciano Vietto no continuará la temporada que viene y por lo tanto no se ejercerá la opción de compra de catorce millones que tiene el Valencia en su favor. Esto deja una vacante en el ataque ya que, teniendo en cuenta que la temporada que viene habrá competición europea, normalmente Liga de Campeones, Marcelino quiere tener cuatro puntas en plantilla. Si además, hay una venta porque el Valencia necesita hacer traspasos para igualar las cuentas y no generar deuda, se fichará otro atacante.

Desde que llegara Pablo Longoria al club como Jefe del Área Técnica, el trabajo de la secretaría técnica está siendo intensivo para configurar la lista de futbolistas que encajan en los parámetros deportivos y económicos, y uno de ellos es el futbolista francés del Niza Alassane Pléa. Se trata de un jugador de 25 años por el que el Valencia ya ha preguntado condiciones, tal y como ha desvelado el diario L'Equipe. Longoria conoce bien a este jugador de su etapa como ojeador de la Juventus de Turín, y al respecto, hay que añadir que Vicente Rodríguez lo ha visto jugar en directo al menos dos veces esta temporada según información de este diario.

En lo deportivo el futbolista encaja como anillo al dedo en lo que busca Marcelino García Toral, es decir, es un delantero veloz y que juega perfectamente al espacio, con lo que se ajusta al fútbol de transición rápida y directo que tanto gusta al entrenador valencianista. Por hacer una comparación con los actuales jugadores que tiene el Valencia en plantilla, es más un 'Rodrigo' que no un 'Simone Zaza'. Pléa ha estado considerado una de los jugadores con más futuro del fútbol francés en los últimos años, de ahí que Pablo Longoria lo conozca a la perfección, pero la temporada pasada sufrió una lesión de ligamentos que cortó en seco su trayectoria. En esta ha recuperado una buena versión jugando al lado del italiano Mario Balloteli, que es quien actúa de delantero centro en el equipo francés.



Buenos números

Pléa ha marcado esta temporada 17 goles y ha dado 6 asistencias en 43 partidos, es decir, entre Liga, Copa, Europa League y previa de la Liga de Campeones. En Liga ha marcado 12 tantos en 29 encuentros. Se trata por lo tanto de un jugador cuya contratación podría acometer el Valencia si bien los técnicos están en estos momentos viendo delanteros y recibiendo infinidad de ofrecimientos a la espera de configurar la lista definitiva para que Marcelino y Mateu Alemany ejecuten el jugador que más se ajuste a las necesidades y posibilidades del club. En este sentido, hay jugadores que el Valencia ha trabajado pero que ya están descartados como por ejemplo el delantero valenciano, concretamente de Almussafes, Abel Ruiz. Tal y como publicaba el jueves 5 SUPER, Mateu Alemany ha intentado fichar a este jugador que pertenece al FC Barcelona y que actualmente juega en el filial azulgrana de segunda división. Sin ir más lejos, ayer mismo, Gerard López, técnico del Barcelona B confirmaba la renovación de Abel Ruiz con el Barça y diferentes medios de la Ciudad Condal, haciéndose eco de la información de SUPER, aseguraban que el intento de fichaje por parte del Valencia ha obligado al Barça a acelerar la negociación ante el temor de que se le escapara este futbolista. Al respecto, conviene recordar que el pasado mes de octubre, en la junta de accionistas del Valencia, Mateu Alemany declaró que no le gustaba ver a canteranos valencianos y criados en la cantera del Valencia triunfando en otros equipos, en clara referencia a Abel Ruiz, que cambió la Academia valencianista por la Masía del Barça siendo alevín con doce años. Ahora tiene 18.



Viejo objetivo

Otro futbolista en la agenda es el mexicano Javier Chicharito, que tal y como ha informado el programa Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio, ha sido ofrecido al Valencia porque quiere abandonar la Premier League y volver a la liga española donde ya jugó una temporada cedido en el Real Madrid por el Manchester United. El futbolista gusta a los técnicos que no han dicho que no a su ofrecimiento.