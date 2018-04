El Hércules se aleja del peligro con una goleada al Mestalla

El Hércules le endosó una contundente goleada al Valencia Mestalla. Los de Josip Visnjic cuajaron una grandísima actuación ante su público en el Rico Pérez, fueron superiores durante casi todo el partido y aprovecharon ocho excelentes minutos en la segunda mitad para asestar tres golpes ganadores en un partido de máxima trascendencia. Chechu Flores firmó un hat-trick y se marchó ovacionado por la parroquia herculana. Los blanquiazules toman aire con respecto a las posiciones de descenso en un encuentro que se presentaba como una oportunidad de oro para que el Valencia Mestalla metiese presión a los equipos de arriba en su lucha por alcanzar el Play-Off, con los enfrentamientos directos entre ellos, ganar hubiera supuesto un gran empujón en la carrera por conquistar la cuarta plaza de la tabla.

No obstante, no fue capaz de desarrollar su fútbol como en las últimas semanas y el acierto local le iba machacando y llevando a la lona ante cualquier atisbo de reacción. No faltó carácter, pero sí algo de cabeza fría para levantarse ante los golpes y tratar de sacar algo positivo. El choque empezó con un Mestalla que quería seguir en la exitosa senda de los últimos meses y así lo demostró en los primeros compases en los que buscó la meta de Falcón. El propio portero sería protagonista con una gran parada al remate de César Morgado. A pesar de este primer acercamiento, los alicantinos no cedieron terreno y, bien plantados sobre el campo, redujeron la pujanza inicial de los blanquinegros para girar la tortilla y ser el cuadro protagonista y ofensivo. En los siguientes minutos, Moha enviaría el primer aviso con un disparo ligeramente desviado. No perdonaría en la siguiente batiendo a Cristian tras una gran jugada de David Torres. El tanto dio confianza al equipo y, a pesar de ser superior, recibiría algún ataque valencianista antes del descanso.

A la reanudación, el Hércules volvió a salir con buen pie al campo sabiendo que no se le podía escapar el partido ante su gente. Cerca del cuarto de hora de partido, una buena combinación entre Juli y Chechu acabaría con el penalti cometido por Hugo Guillamón sobre el extremo. El propio futbolista se encargaría de transformarlo para poner tierra de por medio. Acto seguido al gol blanquiazul, los de Miguel Grau iban a tener una gran opción para recortar distancias en el marcador, pero Jordi Sánchez fallaba una ocasión clarísima tras recibir un preciso pase de Álex Blanco tras una gran jugada trenzada con Fran Villlalba, que fue una de las pocas notas positivas del encuentro. Perdonar le salió muy caro al Mestalla, pues Chechu golpeaba de nuevo tan solo cuatro minutos más tarde de su primer gol. El 3-0 sentenciaba la contienda y deparaba 30 largos minutos a los valencianistas, que acabaron bajando los brazos.

Con el cuadro blanquinegro en crisis total, el atacante herculano firmaría su hat-trick en un disparo a la cruceta que golpearía en la espalda de Cristian. El Mestalla no sabía cómo salir de la situación y el Hércules disfrutaba del partido. Tras el cuarto y definitivo gol, los valencianistas sellaron la portería para no caer con un marcador más abultado. El partido finalmente concluyó dejando a los locales con la tranquilidad de alejar el descenso y a los visitantes con la gesta de la promoción un tanto más difícil. El Mestalla, que tiene un calendario complicado hasta la última jornada, intentará soñar hasta el último partido del campeonato. Miguel Grau, que fue padre este domingo de una niña, no tuvo el mejor regalo de sus jugadores.