Alassane Pléa quiere dejar el Niza

«¿Por qué no? Siempre he dicho que una liga extranjera es algo que me atrae. Un día, espero ir, ver un país diferente, ser testigo de una cultura futbolística diferente, aprender un nuevo idioma. Me encantaría» dice Alassana Pléa cuando le preguntan en Radio Montecarlo hace unos días si tiene pensado abandonar el Niza este verano. El delantero francés es uno de los que el Valencia CF tiene en su agenda para la temporada que viene y parece claro que quiere cambiar de aires.

Pléa encaja como anillo al dedo a lo quiere Marcelino, es decir, es un delantero rápido, para jugar al espacio y al contragolpe y da su mejor versión si juega con dos puntas. El Valencia lo conoce perfectamente porque Vicente Rodríguez lo ha visto un mínimo de dos veces según la información que tiene SUPER, y además, el nuevo Jefe del Área Técnica del Valencia, Pablo Longoria, lo sigue desde que estaba en la Juventus de Turín ya que siempre ha sido un futbolista con un mucho potencial que vio frenada su carrera la temporada pasada por una lesión de ligamentos. Pues bien, el pasado domingo un miembro de la secretaría técnica del Valencia estuvo en Niza viendo en directo el partido que este conjunto disputó ante el Rennes y que terminó con empate a uno. De hecho, el gol del Niza lo marcó él. Se trata de un seguimiento que se puede calificar de específico, ya que es habitual que en las secretarías técnicas a un mismo futbolista lo vean diferentes ojeadores y en algunos clubes imprescindible que todos den el visto bueno a su fichaje para que se acometa su contratación.

El precio, un problema

Se da la circunstancia de que Pléa ha renovado recientemente su contrato con el Niza, terminaba esta misma temporada y ahora lo hace en 2021, pero por sus palabras parece claro que el jugador va a salir este verano del conjunto galo, si bien, su contratación no será a cualquier precio. De hecho, su cláusula ahora es de 50 millones de euros, aunque fuentes consultadas por este periódico aseguran que el Niza está dispuesto a negociar. Otra cosa es si el Valencia pujaría lo suficiente si finalmente acometiera la operación.

En cualquier caso, el futbolista tiene claro que quiere salir: «Por ahora, tengo pasos importantes que dar. Es mi cuarta temporada con Niza. Espero tener una temporada completa. Las lesiones detuvieron mi progreso. Entonces veremos. Si un día tengo un súper club, veremos si es posible». Y parece que jugar en la liga española le atrae, no en vano, recientemente admitió en una entrevista en Marca, admitía que el pasado mercado invernal el Villarreal intentó ficharlo como recambio de Bakambu: «Si, yo sé que hubo contacto desde España con algunos clubes que me siguen y me observan. Además, LaLiga es un torneo técnico muy agradable para delanteros y muy buen campeonato».