Oficial: Baja sensible en el Barça para el sábado

Durante el partido de este martes contra la Roma, el jugador del primer equipo Ivan Rakitic recibió un golpe en el primer dedo de la mano izquierda. Las pruebas realizadas han confirmado que tiene una fractura en el metacarpiano de este dedo y el jugador ha sido intervenido quirúrgicamente esta tarde. Lo ha hecho el Dr. Mir, en coordinación con los Servicios Médicos del FC Barcelona, y la evolución marcará su disponibilidad, según confirma el FC Barcelona en su parte médico. El jugador será baja para el partido ante el Valencia CF de este sábado en el Camp Nou.





Empezando la recuperación tras la operación en el dedo. Con ganas de estar listo cuanto antes y pelear por los objetivos que nos quedan esta temporada. ¡Gracias por vuestros mensajes!

Starting the recovery to be fit as soon as possible. Thanks for your messages! #ForçaBarça ?? pic.twitter.com/fgqz9cgpQr