El reto de Carlos Soler en el Camp Nou

Cuando un futbolista tiene "hambre" se marca retos, objetivos que a base de trabajar duro intenta cumplir y este sábado en el Camp Nou Carlos Soler peleará para lograr su primer triunfo ante el potente FC Barcelona. El centrocampista, que no se ha ejercitado este jueves con el grupo, espera estar disponible para este gran partido.

A pesar de ser uno de los recién llegados a la élite, el centrocampista ya se ha enfrentado en cuatro ocasiones al conjunto azulgrana, en los que ha logrado sumar un empate. Carlos Soler ha atendido a la televisión del club y no tiene dudas de que el Valencia CF viajará a Barcelona con un único objetivo: "Tenemos que pelear por conseguir la victoria en el Camp Nou y el miércoles siguiente ante el Getafe CF. Hasta que no tengamos la clasificación matemática para la Champions no vamos a parar".

Para el "18" valencianista, en el FC Barcelona están "los mejores jugadores del mundo y es un rival complicado de batir", ahora bien, el momento en el que se presenta el Valencia CF es óptimo al haber ganado ocho de los últimos partidos, una situación que Soler califica de "muy importante, porque tienes que tener atrevimiento y es un campo complicado. Nos quedan siete partidos para el final y por qué no podemos conseguir la racha que hemos logrado en los últimos ocho".

El Valencia CF estará arropado por un nutrido grupo de valencianistas en el Camp Nou. Como señala Carlos Soler, "nos hemos unido junto a la afición y estamos muy fuertes, sobre todo en Mestalla y la verdad es que he disfrutado mucho. Que estén con nosotros hasta el final, van a disfrutar seguro".