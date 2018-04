Marcelino se viste de cordero

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha comparecido en rueda de prensa para hablar del partido de este sábado ante el FC Barcelona en el Camp Nou. El técnico asturiano ha querido quitar presión a sus futbolistas y considera que la derrota de los catalanes ante la Roma en la Liga de Campeones no les afectará. Además, ha confirmado que el canterano Ferran no tiene ningún problema físico y que se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica.

Esta es la rueda de prensa íntegra del técnico valencianista:

¿Es el mejor momento para visitar al Barça o hay miedo por el KO en la Champions League?

El campo del Barça dicen los números que es el más difícil de la Liga, es el equipo que más puntos suma en su campo, con una media de casi tres goles por partido a favor y solo 7 encajados, tiene un potencial tan grande que haber perdido un partido anteriormente no va a condicionar la dificultad de este partido, vamos con ambición, pero no me parece que lo que haya sucedido esta semana tenga una repercución negativa, negativa seguro que no, positiva... es muy dicil, es muy difícil que el Barça pierda dos partidos seguidos, vamos a poner todo nuesto esfuerzo para poder ganar.

La Roma redujo el número de pases del Barça. ¿Es el camino?

¿En el Nou Camp o en Roma? Es bastante diferente, no es lo mismo tampoco la liga que la Champions, cada equipo tiene un perfil de futbolistas diferentes para adoptar una idea de juego que correponda al perfil de sus futbolistas. Nuestro equipo no se parece en mucho a la Roma. Coincidió el partido más flojo del Barça de la temporada con el más eficaz del rival, son unas circunstancias que se tienen que dar para ganarle al Barça, al Madrid o otros grandes del continente.

Vuelve Murillo y se va sin laterales derechos.

Hemos decidido convocar a estos jugadores porque fuera de casa optamos por jugar con Vezo y Gabriel en Sevilla, estamos logrando buenos resultados y sabemos que el Barça nos va a exigir mucho. Nacho sabe su situación, lo hemos hablado con él y hemos decidido estos futbolistas. El hecho de que vayan dos laterales izquierdos son decisiones que tomamos, es previsible que para el próximo partido vayamos a hacer cambios, al final haces un análisis y en función de varios factores eliges a estos 18 jugadores.

¿Qué diferencia a la ida de Copa con tantas lesiones y presión?

Ir al Camp Nou siempre es atractivo, en enero fuimos con la ilusión de jugar una final, estábamos a 180 minutos, aunque sabíamos de la dificultad, ahora vamos con la ilusión de ganar, no lo hemos hecho esta temporada, el Barça nos ganó dos, empatamos en Mestalla y nos gustaría sacar un buen resultado.

Ha vuelto Murillo. ¿Qué ha pasado con él?

Con Murillo no ha pasado nada, no hay nada que explicar, son decisiones técnicas. Murillo tuvo un proceso de recuperación, tiene altibajos como es normal, pero no hay ningún problema, trabaja bien, es un profesional, respetuoso con el cuerpo técnico y sus compañeros, ha sido buscar su mejor momento posible.

¿Le motiva ser el primero que gana al Barça?

Con esa intención vamos, vamos con la intención de ganar por nosotros, no por otras circunstancias, lo vamos a intentar, es la idea, vamos con la idea de ganar, el acierto será lo que decante la balanza para uno o para otro lado.

¿Esta ante la semana más importante del año?

Para llegar a esta semana ha habido 31 semanas anteriores importantes, todas han sido importantes de la misma forma, ahora estamos intentado certificar una posibilidad, cuanto antes lo logremos mejor, el escenario es complicado pero lo vamos a intentar.

Esta semana no se ha dejado de hablar de árbitros y está el recuerdo del no gol de Messi.

Nos pita un gran árbitro, para mí de los mejores de España. Aunque nos pitara otro, que considere que no tiene tan alto nivel, para mí me daría la total certeza de que va a aplicar lo que vea. Participará Messi, Luis Suárez, los grandes centrocampistas que tienen, pero no participa el árbitro, es un elemento ajeno a mi preparación de partidos.

¿Fue penalti el del Bernabéu?

El árbitro es el que pita. No sabría decirte. A los árbitros les han preguntado y difieren, qué importa lo que diga Marcelino... Es una jugada que se puede pitar penalti, el árbitro decidió y nada más. Lo que pitó el árbitro ahí está y no soy soy quien diga que es acertado o no.

¿Qué Messi no esté tan top le alivia?

El día del Leganés hizo un gran partido, quizás a raiz de la lesión con Argentina le haya costado coger la continudiad, pero para mí Messi siempre es un futbolista de otro nivel. Juega en casa, con su capacidad y ambición ganadora, siempre quiere demostrar más, el solo metió más goles que siete equipos de esta Liga, ese gran talento pueed hacer un roto a cualquier equipo.

¿Por qué no entra Ferran? ¿Pasa algo?

No, Ferran está físicamente apto.

¿Hay una decisión tomada con Vietto? El otro día habló con él.

Yo suelo hablar todos los días con algún futbolista, pero hablo de situaciones deportivas del Valencia, otras no deportivas, son conversaciones normales de dos personas, me soprende la pregunta. No tengo ninguna decisión tomada al respecto y no creo que fuera el momento ni el sitio adecuado para transmitir una decisión de ese calado. Tampoco hay decisiones tomadas con otros futbolistas, se hará cuando el objetivo esté conseguido y planifiquemos la próxima temporada, ahora estamos centrados en la competición.

Antes ha mencionado a Luis Suárez, hay indignacinon en el vestuario por lo que pasó. ¿Hay que advertir a sus jugadroes para no caigan en su juego?

Cada uno de nuestros jugadores tienen que saber contra quien compiten, para mí es lo mismo para al intenso que al hábil, no hay ninguna indicación, hay la puramente futbolística.