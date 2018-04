Ofertón al Barça por Paco Alcácer

Paco Alcácer no ha triunfado en el Camp Nou, club al que llegó previo pago de 30 millones al Valencia CF en el que comenzaba a hacerse un nombre nacional e internacional. El delantero de Torrent no ha logrado hacerse un hueco con Ernesto Valverde después de que Luis Enrique prácticamente no contara con él, por lo que desde la dirección deportiva podrían estar planteándose aceptar un ofertón recibido por el que recuperarían su inversión, según el diario Sport.

Su salida no es segura, pero la llegada de otro atacante top, como podría ser Griezmann, le cerraría prácticamente la puerta del once, así como las de entrar en las rotaciones de la temporada que viene. Varios clubes de la Premier League, todos con un potencial económico capaz de asumir este fichaje, habrían mostrado su intención de contar con sus servicios.