El padre de Rodrigo Moreno habla sobre el futuro del delantero del Valencia CF

Adalberto Machado, padre y representante de Rodrigo Moreno, habló claramente en el programa líder ´Tribuna Deportiva´ sobre el futuro del goleador del Valencia CF a cinco semanas de que concluya la Liga. El futbolista ha manifestado en más de una ocasión su predisposición a continuar en el proyecto, si bien el club no ha colgado aún sobre nadie el cartel de ´intransferible´ en un contexto de necesidad económica, también varias veces admitido por el director general, Mateu Alemany. La última en febrero: "Hay que cumplir con la obligación de vender, este año y los próximos. Está asumido, fijado y presupuestado".

El Atlético y clubes importantes de Europa acechan a un futbolista que en noviembre apostó por alargar tres años más el vínculo con el Valencia que terminaba en 2019. La nueva cláusula de Rodrigo, que costó 30 ´kilos´, ascendió a 120 millones. Un blindaje preventivo para un atacante que en el escaparate veraniego del Mundial aún estará más cotizado. "Es sencillo. Sólo hay que ver lo que dijo Rodrigo cuando llegó y sigue diciendo. A final de año renovamos un contrato que tenía un año más. Imagínate con todo lo que está haciendo ahora si acabara en 2019, yo tenía la convicción de que podía jugar así... Por respeto a la inversión que hizo en su día Peter Lim, trayéndolo al Valencia pagando lo que pagó, nos parecía que debíamos respetar la inversión hecha. Buscamos la extensión del contrato. Eso lo dice todo, un gesto de confianza a quien confió en Rodrigo", comentó el agente en el micrófono de la 97.7 Radio.

Adalberto Machado emplaza a cualquier interesado en ´Rodrigol´ a preguntar primero al Valencia. "Hay tiempos para hacer las cosas. Rodrigo tiene contrato en vigor hasta junio de 2022, así que los clubes que crean que pueden intentar algo deben buscar al Valencia. Ese es el modo correcto de actuar porque tiene contrato", añade el exjugador brasileño. Ante la exposición por parte del periodista del temor de los aficionados porque las obligaciones presupuestarias y de Fair Play Financiero puedan forzar la venta de alguna pieza clave, como Rodrigo, el representante indica: "El Valencia tiene un presupuesto y debe cumplirlo, no es cuestión de querer o no querer, sino de ley. No puedo contestar por el Valencia, hará lo que deba hacer para estar dentro de la ley, dices que debe vender, pues si tiene que vender, venderá. Yo hablo de Rodrigo, no puedo hacerlo por el Valencia por un tema de respeto".

Al respecto de su hijo, Adalberto deja claro que el ´19´ es feliz aquí y se ve la próxima temporada a las órdenes de Marcelino – al que está "muy agradecido"– en un Valencia CF de Champions. "Seguro, el año que fichó fue exactamente igual la temporada anterior el equipo se había quedado fuera de Europa. Tenemos claro que este equipo tiene el objetivo de estar en Champions todos los años, mínimo en Europa. Y si de vez en cuando se puede ganar una Liga, mejor aún", dice. En lo referente al interés del Atlético como posible reemplazo de Griezmann, el padre de ´Rodri´ apunta que «esos rumores son parte del fútbol». "Voy al punto que hablé con Alemany en la renovación. Estábamos centrados en la competición y de aquí al final de temporada, igual, 100% centrados en el Valencia, ojalá siga bien como ahora y pueda ser convocado para el Mundial. A partir de ahí se puede pensar en otra cosa, en este momento su atención está sólo en competir con el Valencia. Nada más, lo que la gente habla no lo puedo controlar... lo del Atlético es una pregunta para los responsables del Atlético de Madrid. Yo lo que digo es que renovamos hasta 2022. Estábamos contentos y ahora mucho más".

¿Costó mucho llegar a un acuerdo? "No. Las dos partes tenían la misma idea, que Rodrigo funcionara en el Valencia. Nuestra intención siempre fue permanecer en el Valencia, incluso, en los momentos malos. Imagínate ahora que estamos disfrutando de un momento muy bueno", responde Adalberto, que precisa que pese a la buena relación con Jorge Mendes es él «único» representante de Rodrigo. "Soy yo, por supuesto juntamente con el jugador. No mezclamos en esto las cosas de familia. Yo puedo tener mi opinión y un objetivo claro de progresión deportiva para él que sólo pararon las lesiones. A Mendes lo conozco y sólo puedo decir cosas buenas, es un profesional top", dice.



El orgullo de un mundialista

El papá de Rodrigo revela su presencia en el Mundial juvenil México 1983. Campeón con Brasil y ganando 1-0 a Argentina en la final. «Me fío de Rodrigo, si sigue bien tiene grandísimas posibilidades de ir al Mundial. Da el máximo por el Valencia y a las selecciones se va por eso, cuando fue respondió... Me llenaría de orgullo tener un hijo mundialista. Son muy pocos los que alcanzan ese punto... en el 83 yo fui campeón con Brasil sub´20», dice sonriendo antes de añadir que desde muy joven la elección de Rodrigo fue defender a la Roja. "Él jugó un sub´20 en Colombia. Les tocó Brasil y le dije, ojo que es Brasil. Me dijo, no pasa nada, y metió un gol. Lo celebró como un español más. Ahí me di cuenta de que perdí toda posibilidad de convencerlo", bromea.

Asimismo, el representante alaba el papel de Mateu Alemany y Anil Murthy para reestructurar la parcela deportiva y fichar a Marcelino, al que está "muy agradecido" por hacer de la «sencillez» un valor y confiar en el hispano-brasileño en su posición natural de delantero centro. Nuevamente preguntado por si su hijo desea continuar, Machado evidencia que el ´19´ no guarda rencor a quienes fueron críticos con él. "Sí, este es un club grandísimo, la gente es majísima... sí hubo críticas, pero en la vida se vive el hoy y el corazón es pequeño para llevar cosas malas. La misión de Rodrigo es ir atrayendo a más escépticos".