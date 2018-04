"Hemos convertido a Ter Stegen en el mejor jugador, más no se puede hacer"

Marcelino, satisfecho con el juego del Valencia en el Camp Nou frente al Barcelona, lamenta no haber aprovechado las ocasiones para marcar y analiza que "hay que crecer" para competir en la Champions

¿Lamenta no haber aprovechado las dudas del Barça en un día como hoy?

Sí, siempre cuando juegas ante un rival así el acierto es determinante en el resultado final. Unas veces porque no hemos acertado y la mayoría de ellas porque nos hemos encontrado con un extraordinario portero, pero creo que no hemos sido capaces de materializar las buenas y bien generadas ocasiones ante un rival como el Barça. Ellos sí aprovecharon las ocasiones, como es normal, y nos hizo muy difícil el partido. Mentalmente supuso un duro golpe para nosotros el segundo gol del Barça.

Se ha visto un nivel de juego exquisito del Valencia CF.

Seguimos con el nivel, venimos de sumar 25 puntos de 27, el equipo continúa ofreciendo un nivel altísimo de trabajo, de competitividad y en muchos casos de juego. Hoy nos ha salido un gran partido, es una pena la finalización pero al final es el aspecto que que decanta los partidos. Es para estar orgullosos del Valencia, no solo por hoy sino por el trabajo de toda la temporada. Estos chicos trabajan cada día y demuestran un nivel competitivo altísimo. Antes del partido solo nos sacaba 14 puntos un Barça imperial. Tenemos que dar las gracias a estos jugadores que nos están brindando esta temporada tan extraordinaria.

El Valencia CF ha tenido más ocasiones que el Barça.

Siempre que juegas contra un equipo de este nivel imaginas un desarrollo del partido muy diferente al que hemos tenido hoy, que te generen más ocasiones y tu generar pocas. Partimos de la base, para ganar aquí nuestro portero tiene que ser el mejor jugador y tener acierto en el área rival, eso es clave. Nosotros hemos convertido a Ter Stegen en el mejor jugador del Barça. Más creo que no se puede hacer. Después de ese primer tiempo, tienes la ocasión más clara para empatar y a la siguiente jugada encajas. Creo que esa jugada ha sido sido el detalle determinante, pasas del 1-1 al 2-0. Qué pena no acertar porque tuvimos ocasiones para ponernos por delante y un rival de estas características lo normal es que llegue y acierte.

¿Ha visto tocado al Barça?

No me parece haber dicho que el Barça estuviera tocado, este equipo sufre un duro revés, es obvio porque tenía muchas esperanzas en llegar lo más lejos posible en la Champions. Pero tienen jugadores de mucho nivel que pueden afrontar con garantías el partido siguiente. Tienen tanta determinación, experiencia y capacidad que sabíamos que el partido iba a ser tremendamente complicado. Recuerdo un partido que perdieron contra el Rubin Kazan en Champions y me tocó venir aquí y nos metieron seis goles.

El Valencia no ha sido capaz de ganar ninguno de los seis partidos ante Madrid, Barça y Atlético de Madrid. ¿Qué conclusión extrae de esto de cara a una temporada con Champions?

Tenemos que mejorar, los números no engañan. Creo que estuvimos muy cerca en muchos partidos. Nos faltó ese golpe de competitividad, de creérnoslo, de suerte, acierto... Pero cerquita estamos. Tenemos que crecer para ganar, no estamos a la altura de estos equipos, tenemos que crecer.

¿De qué cree que no se va a hablar pero ha sido lo más destacado para usted?

Cada día hacéis las preguntas más complicadas. No sé. De que paró de llover antes del inicio, no sé, es broma.