"La clave de Tribuna es que la gente se cree el programa"

Ambos forman el progama Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio Levante, que ha logrado convertirse en el programa local con más descargas de toda España en podcast. La clave de su éxito es una mezcla de actualidad, sinceridad y entretenimiento. Están de lunes a viernes de tres a cuatro y cuarto, y en cada partido que juega el Valencia

El programa Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio Levante ha cerrado el primer trimestre del año con un récord de descargas en la plataforma IVOOX, llegando a una media de 3.000 diarias. ¿Qué valoración se puede hacer?

Héctor Gómez: Cerramos el 2017 siendo el primer programa de València en descargas y hemos conseguido asentarlo pero además ahora es el primero a nivel nacional si lo encuadras entre los programas locales, es decir, es el programa deportivo local con más descargas a nivel nacional. Tribuna está entre los diez programas deportivas más descargados de España, está normalmente el séptimo o el octavo, y es el programa local más descargado de España, los que tiene por encima son programas nacionales, un nivel al que no se puede llegar, son transatlánticos para nosotros que se meten en medias de descargas diarias de 10.000, 12.000€ Hemos tenido programas que han estado cerca, con 5.000 y 5.500 descargas, y la valoración es espectacular como te puedes imaginar.

Sin que esto se interprete como una manera de restarle credibilidad al EGM, las descargas de IVOOX son absolutamente matemáticas, son datos irrefutables. ¿Os marcasteis algún objetivo cuando comenzó el programa en la 97.7 Radio Levante?

Roberto Martín Macho: Pues la verdad es que no. Nos habíamos planteado seguir un poco con la dinámica que teníamos en los últimos meses, consolidarlo y sobre todo crecer, pero 3.000 descargas de media al día es un número que no imaginábamos.

H. G.: Son muchas descargas. Si haces un repaso de Tribuna Deportiva en los últimos años la cierto es que el programa crece en la época de mercado de fichajes, en el mes de enero y sobre todo en verano, el programa crece solo. Era impensable llegar a 3.000 descargas diarias porque nunca nadie lo había hecho en Valencia.

¿Nadie?

H. G.: Nadie, ni siquiera la Cadena Ser, que en eso han sido punteros desde que se implantó el Podcast. Ellos han tenido muy buenos números durante el año pero eran de 1.500, 1.800, nunca han tenido una media tan alta. No lo ha tenido nadie, esa es la realidad.

Detrás de estos números que se pueden calificar de fenómeno periodístico en València hay, obviamente, un buen trabajo, pero supongo que otras circunstancias con el buen momento del Valencia o el hecho de estar en una plataforma como La 97.7 Radio Levante, también habrá contribuido...

H. G.: Por supuesto que te ayuda estar en una plataforma que te ofrece no solo una radio como la 97.7 Radio Levante, aquí tenemos también el apoyo de un periódico como SUPERDEPORTE y el apoyo de Levante-EMV y es evidente que cuando el coche tiene más caballos corre más, y Tribuna ahora tiene más caballos y la plataforma de EPI influye, claro. Y el momento del Valencia CF, ¿qué voy a decir? A todos nos gusta contar buenas noticias del Valencia y al aficionado le gusta escuchar buenas noticias de su equipo. Es lógico.

La fórmula de Tribuna Deportiva es clara, mucha actualidad, mucha sinceridad y tertulia.

R. M. M.: Básicamente ese es el modelo, es lo que le gusta a la gente, lo que nos ha hecho ir creciendo poco a poco, y dicen que lo que funciona es mejor no tocarlo y no tenemos la intención de tocarlo.

H. G.: A la gente le gusta 'el raje'.

R. M. M.: Es lo que iba a decir, que cuando las cosas no le iban bien deportivamente hablando al Valencia, la gente también estaba pendiente del programa.

En ese sentido, Tribuna es muy fiel a lo que es la radio, sin duda el medio de comunicación más canalla. Yo he dicho cosas en radio que jamás escribiría. De ahí la pregunta anterior, la 'sinceridad' en radio es decir lo que uno siente y piensa en ese momento, hablar con las tripas.

H. G.: Al final el que se pone la radio quiere escuchar alguien que le transmita cosas, y más cuando hablamos de descargarse un podcast, eso lleva implícito una voluntad deliberada de escuchar determinado programa y no que la radio está puesta en casa durante todo a modo de compañera. Y el que se descarga un programa que dura una hora y cuarto busca algo que le transmita y que le llegue. Y eso te lo encuentras en Tribuna, con sus errores, que los tiene, es un programa que va de frente, es sincero y además entretiene, tiene tertulias que además de informar entretiene. Yo creo que la gente se cree el programa, y además se lo pasa bien pero es muy de agradecer que haya gente que en directo y también miles con el podcast saquen una hora y pico de su tiempo diario, con lo que eso supone, para escucharnos. Eso es un orgullo.

El programa también ha crecido en duración. Ya pasáis la hora diaria.

H. G.: Sí, hacemos una hora y cuarto diaria y podríamos haber hecho más pero no quisimos encorsetarlo. La respuesta es que ha crecido mucho desde el punto de vista de la publicidad, y hemos tenido que extenderlo.

Hay por lo tanto un respaldo importante por parte de los patrocinadores del programa.

H. G.: Sin duda, ese es el motivo por el que se ha estirado el programa. La gente se queja pero aprovecho para decir que sin la publicidad y los patrocinadores que apuestan por Tribuna no existiría Tribuna, es así. El programa se sustenta por los patrocinadores que confían en él, y por eso le pido a la gente un poco de paciencia y que entiendan que son los patrocinadores los que nos permiten salir en antena todos los días, ir a los estadios, porque hay que estar en los partidos que juega el Valencia para contarlos, y sin los patrocinadores no se podría viajar y a lo mejor no se daría alguna información, es así de sencillo.

¿Qué tiene Héctor Gómez que engancha tanto al oyente?

Tampoco sé decir si engancha mucho o poco pero creo que el que escucha a Héctor Gómez lo hace porque encuentra a un periodista cercano, valencianista que trata la información con honestidad, sinceridad y reconociendo cuando falla. Es decir, intento llamarle a las cosas por su nombre y sobre todo no tratar al oyente como si fuera inferior. Creo que el periodista ha vivido casi siempre de espaldas al oyente, lector o teleespectador porque los del otro lado no tenían la oportunidad de expresarle su opinión. Me gusta hacer radio sabiendo que el oyente en algunos casos sabe tanto o más que yo porque eso les hace participes.

En Twitter eres 'General de pie' y manejas más de 40.000 seguidores reales y muy fieles

Es una locura tener tantos seguidores y sobre todo tan activos y generosos. En Twitter he hecho amigos de verdad, he conocido mucha gente de fuera de Valencia que sigue al Valencia y que son gente maravillosa, me he informado, y he conseguido más de una, de dos y de tres exclusivas gracias a los informadores de twitter. Es una gran familia.

¿Quién ha sido tu referente en el periodismo deportivo?

Lo pillé siendo muy niño pero conozco al dedillo todas las andanzas de José María García, el cual me parece inalcanzable. Me apasiona su vida, su manera de hacer radio y su figura. Me crié escuchando a Chiclana y Pérez Sala, con el que tuve un roce reciente pero es un gran tipo, y en Valencia Tito Bau es un maestro absoluto por sus mil historias y noticias contadas y fui muy fan del Damià periodista, luego ya.....

¿Dónde está el techo? ¿Qué objetivo te has marcado?

Suena muy topicazo futbolero pero no hay techo porque sólo pienso en seguir creciendo. Soñé con vivir de esto y ahora quiero seguir viviendo de esto y seguir teniendo la suerte de hacer un programa cada día que tenga mucha gente al otro lado de la radio. Mi sueño es narrar un título de Liga o Champions League y abrir un Tribuna Deportiva con el gol de ese título. Lo he soñado de verdad pero no depende de mi.

Tribuna es Héctor Gómez y Roberto Martín-Macho, pero también cuenta con unos colaboradores de referencia.

H. G.: Se he seguido la línea anterior, con colaboradores de SUPER que ya venían antes como Pascu Calabugi y tú mismo, Carlos, de la casa se han incorporado Pablo Leiva de SUPER, Vicent Sempere de Levante TV y a Rubén Uría, que es un periodista de Madrid. Eso hace que haya tertulias muy variadas, la gente ha entendido que la tertulia de los martes es más guerrera y que nos enfadamos siempre, luego la de los miércoles funciona muy bien porque Carlos y Rubén Uría forman una buena pareja y tienen química, y lo mismo pasa con Pablo Leiva y Sempere, que se entienden muy bien en antena.

Tribuna ya estaba estabilizado en su horario de las tres del medio día, pero las retransmisiones eran una aventura. En ellas se incorpora Vicente Sempere.

H. G.: Creo que el equipo que se ha hecho es bueno y a la gente le está gustando y las acepta. Si te soy sincero al principio notaba que al otro lado había poca gente durante las retransmisiones y ahora empiezo a notar movimiento. Ahora tienes que tener cuidado cuando te cabreas con un jugador...

Vamos, que ahora se entera el jugador y antes no.

H. G.: Así es, si te calientas más de la cuenta se enteran.

R. M. M.: En las retransmisiones tenemos un valor añadido que es Jesús Bernal, un profesional del mundo del fútbol que además conoce la radio a la perfección.

El programa se emite a las tres de la tarde, una hora tradicionalmente con mucha competencia, pero parece que os quedáis solos... las radios nacionales ya no apuestan por el Valencia en esa franja horaria, hablan del Real Madrid y del Barcelona.

H. G.: Cope ya no está de tres a cuatro del medio día, que es raro pero ya lleva un par de años con esa política, Onda Cero ha tenido que cambiar el dial para poder seguir de tres a cuatro y en el dial de Onda Cero mantienen el programa nacional, y la Cadena Ser ha reducido notablemente el tiempo de antena para los deportes en Valencia. Para nosotros mejor...

En breve llega el EGM y Tribuna está en él. ¿Qué esperáis?

H. G.: La gente que entiende el funcionamiento del EGM y teniendo en cuenta que Tribuna antes no estaba y es nuevo en él, dice que ahí no se llega y se arrasa de primeras. Nosotros esperamos por lo menos puntuar, que no nos dé el cero técnico que son menos de mil oyentes, esperamos aparecer en el EGM con unos datos que nos parezcan medianamente comprensibles, no nos parecería lógico el cero técnico. En cualquier caso, te doy un ejemplo de cómo están cambiando los tiempos, uno de los patrocinadores más importantes que tiene Tribuna, que se ha incorporado recientemente y ha apostado por el programa a largo plazo, se ha cerrado única y exclusivamente enseñándole los datos de las descargas del podcast comparándolo con otros programas del mismo ámbito en esta ciudad. Con esto no trato de quitarle crédito al EGM, ni mucho menos, solo digo que en la actualidad hay diferentes maneras de seguir o saber qué audiencia tiene un programa de radio, nada más. La tecnología hace que las situaciones cambien en todos los ámbitos. De hecho, nuestra intención es estar en el EGM y estar fuertes en él.