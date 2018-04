Al filial se le complica la promoción

La reacción llegó demasiado tarde. El Valencia Mestalla cayó por tres goles a dos en el campo del Lleida a pesar de un frenético tramo final de partido. Los de Miguel Grau llegaron a estar 3-0 por debajo en el marcador, pero no pudieron consumar la remontada a pesar de los goles de Álex Blanco y Miguel Merentiel. El partido no fue nada bueno por parte del cuadro valencianista, faltó mucha frescura e ideas. El cuadro catalán planteo un choque duro, con muchas faltas y acertó más de cara a la portería que los blanquinegros. La eficacia fue, por tanto, una de las principales diferencias en el devenir del encuentro.

El once iba a presentar dos novedades muy significativas, ya que Sito volvería al once en detrimento de Álex Blanco y Marco Valero jugaría mucho tiempo después a causa de las bajas de Miki Muñoz y Petcoff, que no pudieron ser de la partida.

La primera parte empezó muy mal para los intereses del Mestalla, pues en el minuto 3 de partido los ilerdenses aprovecharon su primera aproximación al área para adelantarse en el luminoso por mediación de Juan Ortuño. El gol sentó muy mal a un equipo que cerca de la media hora recibía el segundo golpe, ya que Ortuño batía a Cristian Rivero para poner el dos a cero. Tras recibir el segundo golpe, los blanquinegros tratarían de recomponerse, pero la reacción sería muy tímida y llegarían al descanso con muchas cosas que corregir. Ambos equipos enfilaban el túnel de vestuarios tras haber disfrutado de dos ocasiones en el primer acto con una evidente diferencia de eficacia.

El segundo tiempo iba a dar comienzo con la exigencia de remar a contracorriente, pero nuevamente le costaría entrar al verde al filial y Miguel Grau buscó la reacción de los suyos agotando los cambios en el minuto 63. Miguel Merentiel, Álex Blanco y Kangin Lee ingresarían en el rectángulo de juego en busca de la machada.

Tras los cambios el filial mostraría una versión más atrevida y buscaba el área rival para recortar distancias. No obstante, se encontró el tercer gol local cerca del minuto 80. El golpe era muy duro, pero los de Grau no le querían perder la cara al partido y buscaron rehacerse. En la acción siguiente, Blanco recortaba distancias en una jugada con Centelles y minutos más tarde, Merentiel situaba al equipo a un gol de la gesta. Los cambios surtían efecto, aunque de forma tardía. En los minutos finales, el Mestalla lo intentaría a la desesperada y la tendría en las botas de un Iván Márquez que se había quedado como delantero para tratar de cazar algún balón aéreo.

A pesar de los esfuerzos, el reloj del árbitro dictó el final del partido y no dejó ni sacar el último córner a los valencianistas para enfado de un Miguel Grau que, al finalizar el partido, cargó contra el colegiado por permitir las constantes pérdidas de tiempo y la no amonestación de las faltas locales en el ejercicio de frenar contragolpes. El valenciano tampoco esquivó la autocrítica.