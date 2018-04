Señor Nuno, ´Señor Lobo´

Nuno se presentó en junio del año pasado en el Wolverhampton con un sueño: construir un equipo auténtico. El objetivo era estar en la Premier League 2018/19 y ha cumplido. El empate entre Fulham y Brentford cerró el ascenso matemático el sábado y el domingo redondeó la fiesta en el Molineux. con una victoria ante el Birmingham City (2-0, Diogo Jota y Afobe). Los Wolves vuelven a la súper élite del fútbol inglés después de un último descenso en 2012 y un trayecto de seis temporadas –en el que incluso llegaron a perder otra categoría (League One)– y fueron comprados por Fosun Internacional. El desembarco del conglomerado de inversión chino, en julio de 2016, es fundamental para entender la realidad del club, su fuerza en el mercado y el carácter de su proyecto. Fosun llegó de la mano de Jorge Mendes, asesor e intermediario fundamental.

El agente portugués aconsejó a Nuno y los resultados le han dado la razón. Líderes desde noviembre, los Wolves tienen tres jornadas todavía para superar los 100 puntos, finiquitar el título de la Championship y cerrar la temporada como el equipo con mejores números totales en ataque y en defensa. Nuno ha respondido a las expectativas y ha hecho la diferencia en una liga igualada, con adversarios tremendos. El ex valencianista ha triunfado en un escenario donde técnicos como Walter Zenga o Paul Lambert fracasaron. Mendes también le ha echado una mano esencial con refuerzos de nivel superior como Willy Boly, Léo Bonatini, Rúben Neves (18 millones del Porto) o Diogo Jota (Atlético, 14 millones). Todos han ofrecido un rendimiento tremendo y han mezclado de maravilla con jugadores Brit como John Ruddy, Ryan Bennett, el revitalizado central Conor Coady o los carrileros Barry Douglas y Matt Doherty. Batth, Saiss, Alfred N´Diaye, Cavaleiro, Hélder Costa o Benik Afobe son actores de reparto con valor.

Nuno ha convencido a crítica y afición por personalidad, método y discurso centrado en la unión de un grupo repleto de nacionalidades; entre ellas seis, portugueses. Con 44 años, llegará a la Premier tras ser elogiado por su equilibrio, trabajo posicional y ataque rápido. Todo con una estructura distinta en la categoría: (3-4-3/ 3-5-2) con tres centrales y dos carrileros largos.

El adversario más odiado

Clubes como Leeds, Derby o Aston Villa –pensados para el ascenso– se han quejado a la liga por el "dopaje de mercado" del Wolverhampton; entienden que la ayuda de Jorge Mendes ha sido y es determinante. Con los ingresos de la Premier League y el salto de categoría deportiva, el próximo verano promete.



Neves, Coady y Ruddy en el 'reino' de Sessegnon

Precisamente el domingo, la EFL (la liga que se encarga de 'controlar' desde Championship a League Two) celebró su gala anual en la que premió a tres de los jugadores de los Wolves: John Ruddy (como mejor guardameta), Coady (titular en el XI ideal como central) y Rúben Neves, equipo ideal como mediocentro y candidato a Player of the Season –jugador del año– junto a Tom Cairney y Ryan Sessegnon. El joven extremo izquierdo (pese a arrancar como lateral) del Fulham ha sido el triunfador absoluto: MVP de la temporada, mejor jugador joven, presencia en el XI y ´Aprendiz´ de la temporada.