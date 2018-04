Marcelino insiste: "No somos un top de Europa, hay que crecer"

Marcelino García Toral ha analizado el partido de este miércoles en Mestalla frente al Getafe, correspondiente a la Jornada 33 de LaLiga. El entrenador del Valencia ha hablado sobre el partido, las ganas de revancha por el partido de la primera vuelta, la última hora del mercado de fichajes o la presencia de Peter Lim en València.

Así ha sido la rueda de prensa

El partido de la primera vuelta fue duro por parte del Getafe. ¿Hay ganas de revancha?

No, cada partido es diferente, es obvio que no tenemos buen recuerdo, fue bastante malo fue un partido bronco, áspero, el terreno de juego no estaba en las condiciones mejores, pero eso es pasado, es un partido diferente, ante un rival que está haciendo buena temporada, íncomodo, queremos ganar para dejar muy cerca el objetivo de la Champions... y meter goles porque es uno de los tres equipos a los que no hemos metido gol. Queremos hacer un buen trabajo, ser competitivos y lograr una victoria que nos acerque a la Champions.

Se puede sellar la clasificación matemática para la Champions. ¿Se prepara igual el partido?

Igual que cualquier otro, con el ánimo de ser competitivos y ganar, no hay diferencia, jugar en Mestalla es un valor añadido para nosotros, queremos brindar un buen espectáculo, que la afición se sienta agusto, tenemos una responsabilidad con ellos, les pedimos su apoyo como siempre hicieron, en el último partido lo dieron todo, nos ayudaron a ganar, y vamos a ver si conseguimos una victoria muy decisiva, trascendente y complciada porque el Getafe ha sacado buenos resultados en campos difíciles y habrá que buscar nuestro máximo rendimiento.

Llamó la atención el comprotamiento de algunos jugadores del Getafe en el Coliseum. ¿Qué opinas?

Cada equipo y cada jugador busca sus recursos para competir y ganar, no nos corresponde a nosotros hacer valoraciones, si son antideportivos para eso está el árbitro y el reglamento, tenemos el máximo respeto para cada equipo, jugador y su idea futbolística de afrontar un partido.

Dijiste en Barcelona que no estamos a la altura de estos equipos. ¿Eso quiere decir que hay que hacer muchos cambios en la plantilla la próxima temporada?

Solo respondí claro a una pregunta, no fuimos capaces de ganar a tres equipos, estuvimos muy cerca, algunos partidos merecimos ganar, pero por mínimos detalles no fuimos capaces de ganar, queremos crecer, tenemos que crecer, están un peldaño por arriba y para acercarse hay varias circunstancias que se tienen que dar, hay que ser más competitivos, aumentar el potencial y tenemos que tener ambición basada en la humildad, sabiendo de donde venimos, vamos a intentar llegar -Champions- y una vez ahí, si llegar es difícil, mantenerse aún es más difícil. Pudimos ganar al Real Madrid, donde menos posibilidades tuvimos fue contra el Atlético pero fueron partidos igualadados, hay que dar otro paso, somos ambiciosos.

¿Es una revancha personal para usted volver a la Champions?

No lo veo como una revancha, lo veo como un premio, pero el trabajo de los entrenadores viene beneficiado o perjudicado por el rendimiento de los jugadores, siempre hay una parte que no depende de ti para lograr el éxito o el fracaso, siempre hay un componente que es el equipo. Si estos jugadores nos dan el premio de seguir... ¡Esperemos que luego no me echen en agosto! Ojalá pueda ser entrenador del Valencia en septiembre dirigiendo en Champions.

¿Espera, teme o le consta que pueda haber ofertas por jugadores importantes?

Yo creo que el Valencia a día de hoy no está entre los clubes top de Europa y si otro club grande viene a por un futbolista y el club considera que la oferta es irrechazable y el propio jugador cree oportuno dar un paso hacia arriba, todas las partes tienen que ponerse de acuerdo, esto es fútbol, puede darse, el club ante esa posible situación tiene que tener recursos suficientes para no tener una devaluación deportiva.

Viene Peter Lim y ha dicho que queremos crecer. ¿Ese va a ser su mensaje al propietario?

Si nos reunimos hablaremos, siempre fue cariñoso conmigo, si surge la conversación expresaré mi opnió como siempre he hecho con total honestidad.

¿Le plantearía a Peter Lim que hay algún jugador intransferible?

Para mí hay jugadores muy importantes, pero intransferibles no está dentro de mi cometido o posibildad de calificarlo como tal, pero si se dan las circunstancias que acabo de decir, puede que el futbolista no lo esté. El mercado es el mercado.

Habrá tres competiciones la próxima temporada. ¿El año que viene tendrá una plantilla amplia?

Estamos hablando mucho de futuro, luego nos vamos a aburrir de hablar con todo lo que queda, ahora es más beneficioso hablar del presente, pero no me gustan las plantillas largas, deberíamos evitar tener 25 jugadores. Desde mi punto de vista todos lo que sea pasar de 22 futbolistas es que estamos inseguros. Hay unos que juegan muchos, tres o cuatro intermedios y partir de los 20 los otros juegan muy poco, no es una estadística mía, podemos verlo en otros equipos de nuestra competición. Son datos precisos.