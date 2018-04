"Si hubiera podido, hoy habría cambiado a más de tres jugadores"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF, asume "sin ningún problema" la responsabilidad de la derrota frente al Getafe. El asturiano añadió que, si en el Coliseum el equipo perdió en un "escanario que no se corresponde con los que deben haber en la Primera División española", este miércoles el Valencia es "culpable de la derrota" y el triunfo de los de Pepe Bordalás es "merecido". El técnico no quiso señalar a hombres como Vietto o Andreas Pereira, titulares y criticados por el público en un día poco afortunado de todo el equipo. "Si hubiera podido, habría hecho más cambios de los tres que permite el reglamento". Además, Marcelino tampoco entró a valorar cuestiones de planificación en relación a la visita de Peter Lim a València. "Estoy bastante jodido por cómo hemos perdido el partido. Mi cabeza no está en la inversión que se va a hacer para la próxima campaña":

Esta es la rueda de prensa íntegra del entrenador del Valencia CF.

-¿Entiende que haya gente que pueda responsabilizarle de esta derrota por el once titular que puso en liza?

"El téncico siempre es el responsable... en las derrotas, es posible y lo asumo sin ningún problema"

-¿Qué le ha pasado este año al equipo contra el Getafe? Se han repetido errores del partido de la primera vuelta como una expulsión.

"Contra el Getafe los partidos son diferentes. El de allí fue un partido en un escenario que no correspode a la Primera División española, jugado en circunstancias poco propicias, el Getafe aprovechó un rebote para hacer su gol. Aquí, en un buen escenario, nosotros somos mucho más culpable. Nos ganaron bien y merecidamente"

-Un sector de los aficionados no entienden que jugadores que, probablemente, no vayan a continuar, como Vietto o Andreas, sigan teniendo oportunidades en el once.

"Yo estoy para elegir, es lo que me corresponde. Convivo con los jugadores, los veo trabajar y entrenar y estoy súper agradecido a todos, por tanto elijo como creo oportuno. Me parece oportunista culpar a dos jugadores de la derrota ante el Getafe. El máximo responsable soy yo, mientras siga siendo entenador tomaré las decisiones oportunas, que crea mejores para el grupo y para ganar cada partido... que me equivoco, mala suerte, la próxima vez intentaré equivocarme menos"

-Sin que suene oportunista y teniendo en cuenta que la próxima temporada habrá muchas más semanas con tres partidos, ¿no echa en falta más nivel en la segunda unidad de la plantilla y no se note tanto el escalón?

"Mi sensación es que estoy muy agradecido a esta plantilla, a todos los jugadores que fueron capaces de revolcar dos malas campañas e ir cuartos en la tabla ahora. Hoy no noté mucha diferencia entre los jugadores que llevan muchos partidos y otros que han jugado menos. Me sabe mal por los que han jugado menos y me duele porque sé como trabajan. Hice tres cambios porque creí que debía potenciar el ataque y las bandas y apostar por un jugador más creativo en mediocampo, también habría hecho algunos cambios más si el reglamento me lo hubiese permitido".

-¿Cree que no han sabido enfocar el partido?

"El vestuario está fastiado, son consecuentes, trabajadores y quieren ganar, hay días que sale mal, el rival nos superó, perdimos un balón por un error y nos el metrieron gol. Todo se puso cuesta arriba, lo preocupante sería no estar fastiados, pero hay que levantarse porque en tres días hay otro partido"

-¿Ha hablado por la expulsión con Parejo?

"Nunca hablo en el postpartido, las cosas se dejan correr, igual pasó en Las Palmas. Además, no vi ni la jugada, no puedo opinar"

-Lato ha dejado de jugar, ¿cuál es su situación?

"El hecho de que calentara en el descanso era porque José (Gayà) sentía molestias en la parte posterior del muslo izquierdo, no queríamos arriesgar, pero él dijo que era leve, que podía seguir y por eso no cambiamos, no hay otra perspectiva, Lato juega menos porque juega bastante José, el próximo sábado si está apto jugará porque José tiene cinco amarillas"

-Peter Lim ha estado en el palco, ¿ha hablado con usted brevemente, le ha dado algún mensaje? ¿Cree que hoy viendo este partido cerca de los aficionados puede convencerse de que hace falta invertir para el próximo curso?

"No he hablado con él, queríamos ganar y brindar un bonito espectáculo y lo sentimos, de verdad. Nos hubiera gustado que el desarrollo y desenlace del partido fuese bien diferente... Creo que estamos para comentar el partido, estoy bastante jodido por como perdimos el partido, no estoy pensando en la inversión del año que viene, cada situación tiene sus momentos. Mi mente no pasa por ahí, pasa por levantar a los jugadores. Les doy gracias por la tremenda temporada, no por este partido que salió mal. El sábado tenemos que ir a Vigo a intentar ganar"

-Han salido informaciones de una gran oferta por Rodrigo... ¿hablaron los dos, le ha transmitido si quiere quedarse en el Valencia CF?

"Ni lo uno ni lo uno, ni le pregunté ni me lo dijo, si no le pregunto no me lo va a decir"