Rodrigo Moreno fue el goleador del Valencia frente a un Getafe que dominó el encuentro hasta la entrada en el campo del goleador, Ferran y Soler en un triple cambio necesario que no dio los frutos esperados.

Respecto al partido del próximo rival, ¿cómo lo ves?

Partido dificil. Aquí en Primera División todos los partidos son duros. El Celta tiene sus armas. Es dificil competir y en un partido todo puede pasar. Estamos cerca del objetivo y tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho. Tenemos que estar más metidos como venimos haciendo a lo largo de la temporada. No se va a volver a repetir lo de hoy.

Sales al campo, máximo goleador del equipo, premio mejor jugador mes de marzo, ¿cuál ha sido la sensación?

Es importante a nivel individual pero es un premio que no entiendo porque todos dependemos de todos a nivel colectivo. Estoy feliz y orgulloso de haber recibido el premio. Ha sido una sorpresa que Mazinho me entregara el premio, no me lo esperaba. Hay que seguir trabajando bien para el equipo hasta que termine la temporada y el año que viene también.