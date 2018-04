Sorprendentes declaraciones de Andreas Pereira, futbolista del Valencia CF, que recoge el diario South China Morning Post, que es el principal periódico en inglés de Hong Kong. En ellas el centrocampista brasileño asegura que el Valencia le ha dicho a su agente que tiene intención de ficharlo pero que no tiene la intención de dejar el Manchester United. Al respecto, conviene recoardr que Pereira está cedido por el equipo de Old Trafford en el Valencia CF.

Estas son las palabras de Pereira: "El Valencia se dirigió a mi agente y dijo que querían comprarme, lo que es halagador, pero no fue como se informó en los medios de comunicación. La gente decía que había exigido hablar con José Mourinho cuando no exigía nada. El entrenador del Valencia habla mucho conmigo y tenemos un buen entendimiento, pero en lo que a mí respecta, sigo siendo jugador del Manchester United, con un contrato en Old Trafford hasta el año 2020 y la ambición de llegar al United. Nunca he intentado abandonar el United ".